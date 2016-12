No fueron pocos los usuarios que manifestaron su malestar en las redes sociales tras ver el video. Una mujer de Bahía Blanca subió a su cuenta de Facebook la filmación, en la que se ve a una criatura llorando desconsolada al sol en un jardín maternal, sin que nadie haga nada.

La guardería en cuestión se llama Antón Pirulero, y en base a medios locales se pudo saber que la grabación fue hecha por Sofía Aguirre Zelay, una vecina que decidió grabar la escena. En las imágenes, un chiquito de 45 días está prácticamente abandonado llorando al rayo del sol, sin absolutamente nadie cerca para cuidarlo.

"Dejado en el patio, con el calor que hace, en un huevito al cuidado de nadie, llorando desesperado y con peligro de caerse si algún otro chico lo empuja", escribió la mujer.

"Los demás nenes están al sol, sin cuidado de un adulto, y cuando aparece una maestra sólo mira el celular", agregó Zelay en el post del video que fue compartido por más de 2.000 personas en apenas 4 horas. "Al ver que era mi hijo, salí corriendo a buscarlo. Trataron de decirme mil excusas. Ninguna me convenció", dijo Carla Segui, la mamá de la criatura, en diálogo con el diario bahiense La Nueva Provincia.

"En el jardín primero me dijeron que los nenes no habían estado en el patio. Cuando les dije que vi ese video, me dijeron 'ah, sí', y que había sido sólo un segundo que la maestra había entrado por la mamadera y que mi bebé había llorado todo el día, cosa que dudo porque no llora por todo", expresó la mujer en medio de la indignación y la impotencia.

Desde la institución, la directora hizo declaraciones en las que señaló que los vecinos son malintencionados y que siempre se quejan porque no quieren una guardería al lado, intentando minimizar el impacto de las imágenes, por demás elocuentes.

"Lo que vi me alcanza para saber que de una u otra forma hicieron mal las cosas. No vuelvo más a ese jardín", subrayó la madre, que ahora está sumando testimonios para llevar el caso a la justicia.

