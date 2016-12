Hora clave. La pantalla muestra el resultado final de la votación del Senado que validó el proyecto de Ganancias. Hoy, desde las 11 lo debatirá Diputados.



El Senado nacional aprobó ayer por mayoría, sin el acompañamiento de parte del bloque del PJ-Frente para la Victoria, el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias que consensuó el Gobierno con la CGT y los gobernadores y lo devolvió a la Cámara de Diputados que anoche ya aprobó el dictamen de mayoría y hoy lo

convertirá en ley.



Catorce senadores kirchneristas de un total de 42 que integran el bloque PJ-FPV rechazaron apoyar el proyecto, tal como lo promovió el jefe del espacio Miguel Ángel Pichetto, y se dividió entre la abstención y el rechazo. Entre los legisladores que rechazaron el proyecto está el senador cristinista sanjuanino Ruperto Godoy.



El texto que se cerró el martes último tras arduas negociaciones resultó aprobado con 56 votos afirmativos pertenecientes al oficialismo, parte del bloque del PJ-FPV y senadores de otras expresiones minoritarias, tuvo dos votos negativos (Ruperto Godoy y Daniel Persico del PJ-FPV) y doce abstenciones del mismo espacio.



Las abstenciones fueron de los senadores kirchneristas Liliana Fellner, Marcelo Fuentes, María Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Hilda Aguirre, Ana Almirón, María Ester Labado, María Sacnun, María Pilatti de Vergara y Nancy González, del PJ-FPV; y de los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso, de Compromiso Federal.



El proyecto consensuado, que fue aprobado tras cuatro horas de debate, modifica la media sanción que la oposición logró imponer en la Cámara de Diputados en contra de los deseos del Gobierno.



El jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, reconoció antes de la votación que el bloque se manifestaría dividido y optó por no cuestionar la media sanción de Diputados, donde sostuvo que se planteó “un debate que estaba en el seno de la sociedad y en los sectores del trabajo y además no podemos obviar que los tres candidatos a Presidente, el que más o el que menos habló de este tema, no es sólo en esta campaña sino en la campaña de 2013”. Ante el escenario que se le presentó al Senado, Pichetto señaló que ‘como decía (Leopoldo) Marechal, de los laberintos se sale por arriba‘ y resaltó que la sanción ‘es la ley posible e implica una mejora para los trabajadores castigados’.



El presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV) destacó que el proyecto era “producto de un consenso importante que se logró a posteriori de la media sanción” de la Cámara Diputados. Además apuntó que “hoy pagan 2,2 millones de trabajadores y jubilados y el año que viene serian 2,7 millones de argentinos los que pagarían este gravamen” si no fuera modificado, pero tras los cambios aseguró que pasarán a tributar “1,4 millones” de personas.



Por su parte, Julio Cobos (UCR-Cambiemos) celebró el consenso alcanzado porque se evitó ‘un conflicto que iba a generar un costo fiscal muy grande".



Ruperto Godoy justificó su voto en contra del proyecto en que pretende ‘otra gobernabilidad, con un peronismo que tenga ideas, que tenga propuestas, que sea una alternativa seria” y que, entre otras cosas, ‘piense en los trabajadores‘. A su turno, Fernando “Pino” Solanas anunció su voto positivo pese a que lo veía como una “claudicación frente al proyecto que venía de Diputados” y exhortó a sus pares a que dejen “de militar en la cultura de la derrota y tengamos el coraje y la dignidad para meter en el corralito a los cerdos que se comen la comida de todos”.



Hoy se votará en Diputados para convertir en ley este proyecto que eleva el mínimo no imponible para casados con dos hijos a $37.000 y 28.000 para solteros sin familia a cargo.



Voto negativo

Ruperto Godoy - Senador del FPV

‘Apostamos a la gobernabilidad pero no a esta gobernabilidad. Estamos sentados acá a partir de un acuerdo con la CGT y los gobernadores pero no me siento representado por eso‘, aseguró Ruperto Godoy, quien sostuvo que se debería ‘haber respetado la media sanción de Diputados, era eso lo que debíamos votar hoy‘.

Macri agradeció a los ‘sensatos‘

El presidente Mauricio Macri agradeció ayer a los que ‘fueron sensatos en las últimas semanas‘ en el tratamiento del proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias e incluyó a los que ‘inicialmente actuaron en forma irresponsable pero después reflexionaron y se dieron cuenta de que estaban poniendo en peligro‘ las arcas del Estado, en clara crítica al proyecto opositor sancionado días atrás en Diputados.



‘Cada vez que nos sentemos alrededor de una mesa y dejemos de lado personalismos y pongamos por delante el interés general, vamos a consolidar lo que ya el mundo piensa, que esta etapa de Argentina es una etapa distinta en la cual venimos a plantear nuestras posiciones, nuestro futuro y a ser protagonistas‘, dijo Macri en un acto en Olivos. El Jefe de Estado, junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur; los ministros de Ambiente, Sergio Bergman, y de Defensa, Julio Martínez; y el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet; anunció la creación de la reserva natural de Parque del Bicentenario en Tucumán, y dijo que ahora el impuesto ‘se llamará impuesto a los ingresos‘ de los trabajadores.



Pagarán los nuevos jueces

La Casa Rosada aprovechó la oportunidad del tratamiento de los cambios en el impuesto a las Ganancias para introducir, con respaldo opositor, un artículo que hará pagar ese tributo a magistrados, funcionarios y empleados judiciales, a pesar de que voceros oficiales admiten que su recaudación inicial será ‘mínima‘. Según consta en el artículo 79 de la ley aprobada esta tarde por el Senado, basada en el dictamen de mayoría firmado ayer, tributarán todos los integrantes del Poder Judicial que hayan comenzado a trabajar a partir del primer día de 2017, mientras que, para que también lo haga el resto, hará falta una Acordada de la Corte.



El presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, Luciano Laspina (PRO), afirmó que se trata de ‘un tema de justicia, porque los empleados y jueces no pagan este impuesto por una acordada de la Corte Suprema de principios de los ’90.