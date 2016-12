La alianza oficialista Cambiemos, con la colaboración de las distintas versiones del peronismo disidente, avaló ayer el proyecto consensuado para modificar el Impuesto a las Ganancias y lo convirtió en ley a 48 horas del acuerdo sellado entre el Gobierno nacional, los gobernadores y la cúpula de la CGT.



Con la nueva ley el mínimo no imponible de Ganancias en la categoría sueldos se eleva a 37.000 pesos de salario brutos para los casados con dos hijos y a 27.941 pesos para los solteros sin carga de familia. Además, se modifican las escalas, lo que dará progresividad al tributo; se incorporan deducciones por alquileres y horas extras.



También se actualizan los topes de facturación del monotributo hasta $700 mil.



La iniciativa fue sancionada con 167 votos positivos, incluido los de los diputados del Frente para la Victoria (FPV) de San Juan. Además de Cambiemos apoyaron la reforma, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Peronismo para la Victoria y otras bancadas minoritarias.



Hubo cuatro votos negativos de los diputados de izquierda, y tres abstenciones: Berta Arenas y Luis Lusquiños (los puntanos de Compromiso Federal) y Alcira Argumedo (Libres del Sur).



Los diputados del Frente para la Victoria se retiraron del recinto antes de iniciarse el debate de la propuesta porque según explicó el jefe de la bancada, Héctor Recalde, el proyecto que devolvió el Senado ‘es peor que el primero que había mandado el Gobierno‘.



Sin embargo, algunos diputados que todavía formalmente integran el bloque del FPV se quedaron en sus bancas y votaron afirmativamente, como el titular del PJ, el sanjuanino José Luis Gioja, y sus otros comprovincianos Daniela Castro y Ramón Tovares.



En la apertura del debate, que duró un poco más de dos horas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO), aseguró que la modificación del Impuesto a las Ganancias ‘viene a reparar una injusticia histórica, las profundas inequidades y distorsiones que se fueron generando los últimos años‘ contra los trabajadores.



Este es el primer Gobierno que les baja los impuestos a los trabajadores, no se dejen engañar‘, aseguró Laspina, quien ponderó que la iniciativa es producto del diálogo del Gobierno con gobernadores, la CGT y distintos bloques legislativos.



El macrista precisó que el texto consensuado ‘actualiza las escalas del artículo 90, congeladas desde el año 1990‘, destacó la deducción especial del 22 por ciento para las zonas patagónicas y marcó que los nuevos jueces, fiscales y empleados judiciales a partir del año próximo ‘van a pagar el Impuesto a las Ganancias como el resto de los argentinos‘.





El massista y miembro del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, defendió el acuerdo alcanzado para

la modificación de Ganancias porque ‘pudimos discutir escalas que venían desde más de una década y que el poder de turno se había negado a discutir‘.



A su turno, la diputada socialista Alicia Ciciliani analizó que el proyecto ‘mejora la situación de los trabajadores‘ y estimó ‘absolutamente rescatable que hoy finalicemos nuestro año legislativo en el marco de diálogo y consenso‘. Pitrola, en tanto, advirtió que ‘hay una mala noticia, los salarios siguen pagando Impuesto a las Ganancias.



No es cierto que 400 mil trabajadores menos pagarán el impuesto el año que viene‘ y explico que ‘si tenemos una modestísima paritaria del 25 por ciento más salarios pagaran Ganancias‘.



Casi en el cierre del debate, el diputado José Luis Gioja (FPV) justificó la decisión de quedarse en el recinto junto a sus comprovincianos pese a la decisión de la bancada de abandonar el recinto.



Gioja, quien votó en forma positiva, lamentó la situación interna del bloque kirchnerista porque ‘esto se hubiese arreglado muy bien si este diálogo se hubiese hecho al momento de tratar el presupuesto‘, dijo.



El jefe del PJ intentó así responder a las críticas por haber votado antes a contrapelo de los intereses que defendía el gobernador, Sergio Uñac.



‘No se gobierna con el látigo, no se gobierna creyendo que somos los dueños absolutos de la verdad‘, agregó el

exgobernador, quien apoyó con su votó en general el proyecto opositor de Ganancias que restituía las retenciones mineras, defendió ahora la decisión mantener libre de retenciones a un sector clave para la economía de San Juan.



‘Defiendo la quita de retenciones a la minería porque es la única actividad que hizo que mi provincia crezca‘ y desafió a que si hay que analizar nuevos tributos a actividades productivas ‘se debería mirar la Pampa Húmeda‘. Y marcó: ‘No quiero ningún mote, ni acepto ningún mote, defiendo los intereses de la provincia de San Juan‘.







Cárcel para los delitos viales





La Cámara de Diputados también convirtió ayer en ley el proyecto que aumenta las penas a quienes cometan delitos viales en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, al rechazar los cambios realizados en el Senado que morigeraba las penas. Antes estas circunstancias eran atenuantes de la pena, ahora son agravantes.



Ahora con esta nueva normativa, por delitos vinculados al consumo de alcohol y drogas al volante no se podrá excarcelar a los responsables de ocasionar accidentes que produzcan la muerte de una o mas personas, ya que se estableció una pena mínima de tres años.



En el caso de los choferes del transporte público la pena se aplica si lo hacen con 0,5 gramos por litro. También el juez podrá condenar a tres años al conductor cuando se compruebe que mató porque iba a una velocidad superior el 30% de la máxima permitida.



El presidente de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja, el radical Luis Petri, explicó que con esta ley se busca bajar el grado de ‘delitos viales‘, ya que en la Argentina ‘mueren 20 personas por día, es decir que hay 7.500 muertes anuales‘ y dijo que con una legislación parecida, ‘España pudo reducir de 7.000 a 1.600, la muertes en los últimos años‘.

Lo más

Pichetto

Miguel Angel Pichetto lideró el podio de los grandes ganadores de la contienda por Ganancias, no sólo por su muñeca parlamentaria, sino porque delineó dentro de la interna del PJ un espacio de encuentro y supo recoger el guante de ‘no calentarse para no perder‘.

Lo menos

Massa

El mal paso de Sergio Massa caló hondo en la opinión pública. Votar con los K cuando la prolijidad de Marco Lavagna lo llevaba a mejor puerto que la fe de erratas de Axel Kicillof, lo dejó expuesto al recuerdo permanente de su paso como jefe de Gabinete de CFK.

Los cambios claves de una reforma profunda





Mientras tanto... Macri encabezó, junto a su familia, el brindis por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo junto a funcionarios y empleados de la Casa Rosada.



*Se modifican las escalas y los primeros 20.000 pesos excedentes al año pagarán un 5% de Ganancias en vez de un 9%. Sin embargo, aquellos que sobrepasen entre 20.000 y 40.000, la tasa sube al 9%.



El máximo se mantiene en el 35% para los que estén por encima de los 320.000 pesos.

*El proyecto mantiene las deducciones por hijo (hasta 18 años), cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar viáticos hasta un 40%, aunque, en el caso del transporte no se pondrán limites, y un 40% los alquileres de vivienda, con un tope de 51.000 pesos.

*También establece que los jueces o empleados que ingresen en el Poder Judicial pagarán ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los 30 mil pesos mensuales.

*De acuerdo con lo aprobado hoy en Diputados, para el régimen de monotributo se fija en 700.000 pesos el tope de ingresos brutos devengados en un año para permanecer dentro del régimen en el caso de locación y prestación de servicio y se extiende hasta 1.050.000 pesos para la venta de bienes muebles.

*También se crea un impuesto para el pago de IVA a los extranjeros que tengan actividad en el país.

*El costo fiscal de la reforma será de unos 50.000 millones de pesos, de los cuales 27.000 están incluidos en el Presupuesto, y el resto se compensará con impuestos al juego y aumento del consumo. Los 6.000 millones de coparticipación que aportarán las provincias se compensará con el 2% destinados a Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

*La ley fija que el 33% de lo recaudado por Ganancias se distribuirá de forma directa al conjunto de provincias según los índices previstos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.