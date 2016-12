Las ventas navideñas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, cayeron 2,1 por ciento respecto a igual fecha del año anterior y el gasto promedio de compra se ubicó en 530 pesos, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que esperaba una caída mayor.



El resultado fue mejor al esperado debido a medidas de apoyo al consumo como la exención del pago de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial en el sector privado, la puesta en marcha del plan Ahora 18, el Ahora 12, entre otras iniciativas.



‘Si bien no alcanzó para superar los guarismos del 2015, permitió darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año‘, señaló CAME.



Los resultados de todos modos fueron más dispares que en otras oportunidades. Mientras en localidades de Tucumán, San Juan, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires se reportaron niveles similares o mejoras en las ventas frente a la navidad pasada, en Misiones, Corrientes, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego y Chaco hubo caídas importantes.



Las regiones más complicadas fueron las fronterizas a países como Chile, Paraguay o Brasil. En Mendoza, por ejemplo, se estima que este fin de semana pasaron entre 22 y 25 mil mendocinos (10 mil más que en un fin de semana habitual) a comprar juguetes e indumentaria a Chile. Lo mismo sucedió en Misiones, donde hubo colas de 4 a 6 horas para cruzar a comprar a Paraguay.



‘El comportamiento general de esta navidad fue de gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible‘, sostuvo la entidad que preside Osvaldo Cornide.



En este contexto, los comercios con promociones agresivas, tipo 2x1, 3x2, o 30%-40%-50% off, tuvieron una importante respuesta de parte de los consumidores.

El ticket promedio se ubicó en $530 esta Navidad, equivalente al incremento del orden del 23% respecto a igual período de 2015.