Señor director:



¡Vísperas de Navidad! Para desestabilizar al gobierno del ingeniero Mauricio Macri, no importan las fechas. Tampoco cuanto daño pueden hacer a los trabajadores, engañandolos, haciéndoles creer que el paro de los gremios es para protegerlos del "Impuesto a las ganancias''.



Hoy, quedó demostrada la realidad y es que, no querían que terminara el año sin enfrentar al gobierno. Sin embargo, la medida ha sido tan burda y mal intencionada que la sociedad ha descubierto su verdadera finalidad y esto ha traído enojo a quienes han sufrido las consecuencias de perder el presentismo o el día laboral etc.



"La coctelera k'', compuesta por varios especímenes de la política, son como la mercancía barata de fácil venta.

Asumen el comportamiento de cristinistas que son los que hicieron mucho daño al país. Hoy quieren agruparse nuevamente reincidiendo en los pecados cometidos.