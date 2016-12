Me gusta pensar y celebrar la Nochebuena como la fiesta de la ternura de Dios. Como en puntas de pie, en sagrado silencio, adoramos el misterio de ese Niño que el amor del Padre nos deja a la puerta del alma. Lo expresa de modo estupendo el poeta español Alonso de Ledesma (1562-1623): "Alma dormida despierta, y escucha el dulce clamor, porque esta Noche el Amor, te ha echado un Niño a la puerta''. El evangelio proclama que "A María le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada'' (cf. Lc 2,6s).



En cierto modo, la humanidad espera a Dios, su cercanía. Pero cuando llega el momento, no tiene sitio para Él. Está tan ocupada consigo misma de forma tan exigente, que necesita todo el espacio y todo el tiempo para sus cosas y ya no queda nada para el otro, para el prójimo, para el pobre, para Dios. Y cuanto más se enriquecen los hombres, tanto más llenan todo de sí mismos y menos puede entrar el Otro y los otros.



En Nochebuena "Dios se inclina'' y se manifiesta como "Dios con nosotros''. En 1994, dos americanos respondieron a una invitación del Departamento de Educación rusa, para enseñar moral y ética, basado en principios bíblicos en las escuelas públicas. Fueron invitados a enseñar en prisiones, negocios, departamentos de bombero y policía, y en un inmenso orfanato. Alrededor de 100 niños y niñas que habían sido abandonados, y dejados a cargo de un programa del gobierno, estaban en este orfanato.



Ellos nos relatan esta historia en sus propias palabras. Se acercaban los días de fiestas Navideñas, 1994, tiempo para que nuestros huérfanos escucharan por primera vez, la historia tradicional de Navidad.



Les contamos como María y José llegaron a Belén. No encontraron albergue en la posada y la pareja se fue a un establo, donde nació el niño Jesús y fue puesto en un pesebre. Durante el relato de la historia, los niños y los trabajadores del orfanato estaban asombrados mientras escuchaban. Algunos estaban sentados al borde de sus taburetes, tratando de captar cada palabra.



Terminando la historia, les dimos a los niños tres pequeños pedazos de cartulina para que construyeran un pesebre. A cada niño le dimos un pedazo de papel cuadrado cortado de unas servilletas amarillas, que yo había traído conmigo, pues no había servilletas de colores en la ciudad.



Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras con mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de franela, cortados de un viejo camisón de dormir que había desechado una señora americana al irse de Rusia, fue usado para la frazada del bebé. Un bebé tipo muñeco fue cortado de una felpa color canela que habíamos traído de los Estados Unidos.



Los huérfanos estaban ocupados montando sus pesebres, mientras yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban ayuda. Parecía ir todo bien hasta que llegue a una de las mesas donde estaba sentado el pequeño Misha.



Parecía tener alrededor de 6 años y ya había terminado su proyecto. Cuando miré en el pesebre de este pequeño, me sorprendió ver no uno, sino dos bebés en el pesebre. Enseguida llame al traductor para que le preguntara al chico, por qué habían dos niños en el pesebre. Cruzando sus brazos y mirando a su pesebre ya terminado, empezó a repetir la historia muy seriamente.



Para ser un niño tan pequeño que sólo había escuchado la historia de Navidad una vez, contó el relato con exactitud, hasta llegar a la parte donde María coloca el bebé en el pesebre. Entonces Misha empezó a agregar. Inventó su propio fin de la historia diciendo: "y cuando María colocó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. Yo le dije, "no tengo mamá y no tengo papá, así que no tengo donde quedarme''. Entonces Jesús me dijo que me podía quedar con El.



Pero le dije que no podía porque no tenía regalo para darle como habían hecho los demás. Pero tenía tantos deseos de quedarme con Jesús, que pensé qué podría darle de regalo. Pensé que si pudiera mantenerle caliente, eso sería un buen regalo. Le pregunté a Jesús, "Si te doy mi calor, sería eso un buen regalo?'' Y Jesús me dijo, "Si me regalas tu calor, ese sería el mejor regalo que me hayan dado''. Así que me metí en el pesebre, y entonces Jesús me miró y me dijo que me podría quedar con él para siempre.



Mientras el pequeño Misha termina su historia, sus ojos se desbordaban de lágrimas que le salpicaban por sus cachetes. Poniendo su mano sobre su cara, bajó su cabeza hacia la mesa y sus hombros se estremecían mientras sollozaba y sollozaba sin parar.



El pequeño huérfano había encontrado a alguien quien nunca lo abandonaría, alguien quien se mantendría con él para siempre. Gracias a Misha he aprendido que lo que cuenta, no es lo que uno tiene en su vida, sino, a quien uno tiene en su vida. No creo que lo ocurrido a Misha fuese imaginación. Creo que Jesús de veras le invitó a estar junto a él para siempre. Jesús hace esa invitación a todos, pero para escucharla hay que tener corazón de niño.