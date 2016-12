Sin dudas que estas fiestas de fin de año son especiales. En ellas, el protagonismo fue tomado por la pirotecnia, que generó grandes controversias entre la gente. Quienes no avalan su uso, pusieron en marcha punzantes campañas de difusión –sobre todo en las redes- para que en estas fiestas no se tiren petardos, y parece que obtuvieron resultados positivos.



La movida anti-pirotecnia ya está haciendo efecto: una encuesta de DIARIO DE CUYO arrojó que el 83% no tirará petardos. Además, comerciantes aseguraron que se vende la mitad que en otros años. Para dar batalla a las bajas ventas, los puesteros se las rebuscan para tratar de expender sus productos. “Este año hemos tenido que armar combos con precios rebajados para poder vender, porque no se está moviendo mucho la venta”, manifestó un comerciante caucetero.

Promociones

Con respecto a los precios del año pasado, se registraron considerables subas. No obstante, los vendedores comentaron que, debido a las bajas ventas, se han visto en la obligación de no “marcar” el porcentaje de ganancia que habitualmente aplican, sino uno menor. A pesar de estar inmersos en un panorama desalentador, los comerciantes dicen que no bajan los brazos.

DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento en diferentes puestos de venta de pirotecnia. Para grandes y para chicos, con ruido, con luces o con ambos. Los que explotan en el suelo o los que vuelan al cielo.