La sorpresiva salida de Isela Costantini de la conducción de Aerolíneas Argentinas se explica entre otras razones, por sus diferencias con el Gobierno en torno a la participación de nuevas empresas en el negocio, lo que haría que posiblemente la empresa estatal pierda mercado y deba acelerar un ajuste. Una de las firmas que está esperando los pasos burocráticos para empezar a volar es Avianca, de capitales colombianos, que compró este año MacAir Jet, la histórica compañía áerea de Franco Macri, el padre del Presidente. Carlos Colunga trabajó 34 años al frente de la firma de la familia presidencial y ahora sigue como CEO de su compradora.

El directivo fue implacable con la gestión de Costantini, "fue pésima", la tildó; y también, para graficar la supuesta poca rentabilidad de algunas rutas, citó como ejemplo a San Juan: "Los vuelos a San Juan, con aviones de cien pasajeros y viajan seis personas. Las rutas no rentables tenía -Costantini- que licitarlas o entregarlas, y trabajar las más rentables. En San Juan te iban a decir “no viene un 737”. Pero es lo que pueden pagar", dijo en una entrevista en diario Perfil.

Colunga aseguró que se reunió tres veces con la ahora ex jefa de Aerolíneas. “A todo me dijo que no. Yo le erré, le quise decir lo que éramos nosotros y ella no sabía de qué le estábamos hablando”, rememora. “Cometió un pecado capital: no puso los diez tipos que necesita para manejar Aerolíneas Argentinas. Y eso es lo que van hacer ahora”, analiza, mientras espera empezar a operar en el país, sin guardarse críticas para la gestión de la aerolínea de bandera.