Desde mañana y hasta el próximo 17 de enero de 2017 la economía provincial recibirá una inyección extraordinaria de fondos de al menos 320 millones de pesos, solamente contando el pago de los aguinaldos y la tercera parte del bono de fin de año otorgado a los 35.000 empleados de la administración pública central, según se informó desde la Secretaría de Hacienda.



En esos 27 días habrá que sumarle otro monto importante conformado por los aguinaldos en las municipalidades y los poderes legislativos y judicial, aún no calculado.



Y además habrá que contabilizar los beneficios nacionales que comenzarán a percibirse por estos días, que son el plus de 1.000 pesos para los jubilados que cobran el haber mínimo; y los 100 pesos por hogar, más 200 pesos por beneficiario para las Asignaciones Universales por Hijo.



Esos montos globales para la provincia de San Juan no fueron informados hasta ayer por Anses. A nivel privado, algunas empresas planean otorgar un bono extra de fin de año a sus empleados (ver recuadro) y también se suma la exención parcial del aguinaldo del Impuesto a las Ganancias.



Sin duda, toda esa masa de dinero extraordinaria que recibirán las familias en épocas festivas y que inundará la plaza local será volcada al consumo, para alegría del sector comercial que está cerrando un año complicado con ventas en baja.



‘’Son ingresos extraordinarios que normalmente no se ahorran, se gastan desde el momento en que lo cobran. Sin duda esa masa de dinero tendrá un efecto muy dinamizador para la economía, sobre todo para el comercio’’, aseguró el economista Eduardo Coria Lahoz. En ese sentido, para el sector comercial, el 2016 será un año para olvidar.



El mes pasado las ventas en unidades cayeron 3%, y acumulan en lo que va del año una merma del 27,3%, con febrero como único mes en que se aumentó la facturación de cantidades vendidas respecto al año anterior. Pero los especialistas son optimistas.



‘’Sólo contando los 320 millones de pesos ya es una suma más que importante y van a reactivar el comercio. Cuando los empleados públicos cobran el sueldo, los negocios se dan cuenta, el impacto se va a notar’’, dijo Coria Lahoz, y agregó que también será significativo el plus del sector pasivo, ‘’un grupo que por tener ingresos muy bajos y mucho gasto, la propensión que tienen a consumir es muy alta’’.



El Gobierno arranca mañana con el pago del medio aguinaldo a la administración pública, que significa un desembolso de 270 millones de pesos, a los que hay que sumarle otros 50 millones del plus estatal que se abonará el próximo 17 de enero.



Quedará la ultima y cuarta cuota prevista para el mes de febrero. Los sueldos -una inyección de 510 millones de pesos- se pagarán el 30 de diciembre, totalizando con los ítems anteriores un total de 830 millones de pesos.



Pero además en los próximos días se pagarán 141 millones de pesos a las municipalidades -donde está incluido el aguinaldo y plus- y las partidas de 23 millones de pesos al Poder Legislativo y de 77 millones de pesos al Poder Judicial.



También se depositarán otros 190 millones de pesos de retenciones a los gremios locales y 42 millones de pesos del Incentivo Docente y Fondo Compensador.



Estos últimos ítems sumados a los 830 millones de la Administración Central totalizan 1.303 millones de pesos que estarán circulando en estos 27 días.







Empleados de comercio



Entre los privados, el sector comercial es uno de los más avanzados en definir el otorgamiento de un plus de fin de año a los empleados. De acuerdo a las negociaciones entabladas por el gremio y la Cámara de Comercio en la Subsecretaría de Trabajo, ya definieron el pago de un extra de entre 2.000 y 3.000 pesos, todas las cadenas de supermercados y de electro, además de otros 9 firmas provinciales. Desde el sindicato mercantil informaron que mañana a partir de las 9 continúan las negociaciones con el resto de los comercios de la provincia.