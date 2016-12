La granizada en seco que cayó el miércoles a las 22,30 en los departamentos productivos de Caucete, 25 de Mayo, San Martín y Sarmiento dejo pérdidas menores, del 15 por ciento según los datos relevados por el Ministerio de Producción.



No obstante, con el transcurso de los días ese impacto puede crecer por el riesgo que quedó de aparición de focos de podredumbre -conocida como Botritis- en los granos que resultaron lesionados, advirtieron desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).



El titular de Producción, Andrés Díaz Cano, informó que estuvo cayendo una granizada pequeña durante 8 minutos en la parte sureste de San Martín, Caucete, 25 de Mayo y zona norte de Sarmiento y que se estima que el daño en algunas zona fue del 10% y en otras, del 15%, con mucha caída de hojas.



‘’No tuvimos gran afectación, pero no se descarta que pueda surgir alguna denuncia’’, dijo ayer, aunque aún no se había presentado ningún productor a pedir inspecciones para obtener los beneficios del seguro agrícola.



Esta ayuda se gatilla a partir de daños del 35% en la producción. Los datos surgieron tras una recorrida que las movilidades con técnicos del Gobierno realizaron en las zonas afectadas, de acuerdo a lo informado por el secretario de Agricultura, Ariel Lucero, en la mañana.



Desde la Estación Experimental del INTA de Caucete, Rodrigo Espindola, confirmó que el granizo fue muy corto, rápido y de tamaño chico, ‘lo que provocó más susto que otra cosa’; pero advirtió que habrá que esperar unos días para observar si no se producen focos de botritis, sobre todo en las uvas maduras, lo que obligará a los productores a iniciar rápidamente nuevas aplicaciones de químicos para evitar pérdidas mayores. El riesgo es mayor en las uvas maduras (ver recuadro).



Ese es el temor del viñatero caucetero Hugo Cresentino. La finca de este productor está en una franja comprendida entre las calles Enfermera Medina (aledaña a calle La Plata) y Lateral, en Villa Independencia; y hasta cercanías del departamento de San Martín.



‘’Todas las fincas de la zona fuimos afectados por un granizo de dimensiones bastante molestas para los cultivos. Hay hojas por todos lados, y bastantes granos tirados en el piso. Para colmo venimos de una helada donde tenemos un 50 a 70% de la producción que deberíamos tener’’, lamentó el productor.



Crecentino agregó que la menos afectada fue la uva Cereza que está verde, no así la Flame ‘que ya está muy madura’ y la Red Globe, todas variedades de consumo en fresco, mosto o pasa.



Esas variedades sufrieron la helada del 6 de septiembre que afectó unas 14.000 hectáreas en Sarmiento, Caucete y 25 de Mayo. Posteriormente se produjo la primera granizada de la temporada el pasado 23 de noviembre, con 2.000 hectáreas afectadas.

Las variedades con más riesgo

Debido a que sigue el pronóstico de lluvias para el fin de semana, desde el INTA recomendaron a los productores que tienen viñedos con uvas maduras que controlen la evolución del daño y si avanza la pudrición secundaria en el racimo, que la semana que viene realicen aplicaciones de productos contra la Botritis.



El especialista Rodrigo Espíndola dijo que las variedades con más probabilidades de ser afectadas son las Flame, Fiesta y Superior. Agregó que hay otros casos donde el granizo produjo algunos daños en Cerezas o variedades que aún no tienen azúcar y en ese aspecto aseguró que no tienen riesgo de pudrición.