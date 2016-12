"El director es el coordinador del esfuerzo general; es el responsable de la creación de la música (...) Las orquestas tienen una gran sensibilidad para captar lo que el director transmite, por eso su presencia es tan importante y tan delicada; no es una mera figura decorativa que hace teatro. (...) Las orquestas suenan como se las dirige'.



Éste era el pensamiento esencial y firme (que quedó registrado en las páginas de este diario en 2008) de un hombre que lo dio todo por la música y ayer a los 89 años falleció en Buenos Aires. Todavía está fresco el recuerdo del Maestro Jorge Fontenla cuando el pasado 12 de agosto dirigió su último concierto, al frente de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, ocasión en la que se le brindó un especial homenaje por una vida dedicada a la difusión de la música, el arte y la cultura; y que también tuvo una dilatada trayectoria en la provincia. Si bien, la noticia de su muerte entristeció al ambiente cultural del país, es destacable contar cómo fue su vida.



Fontenla tuvo múltiples facetas: como director, como pianista, como docente, como creador y compositor y gestor artístico de varias instituciones y orquestas. Pero sus colegas, alumnos y amigos coinciden en que fue una persona de integridad ética absoluta y abierto de corazón a transmitir su sabiduría y experiencia. Recibió honores, distinciones y premios destacados como, por ejemplo: el Gran Premio SADAIC, el Premio Fondo Nacional de las Artes a la Trayectoria, el Konex como uno de los cinco mejores directores de orquesta argentinos.



Pero el reconocimiento más caro para la comunidad musical sanjuanina fue el de haber creado en 1974 la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan y haber sido su primer director estable.



Su repertorio como director incluyó más de seiscientas obras, muchas de las cuales fueron ofrecidas en calidad de estreno en el país, entre ellas, la Sinfonía Romeo y Julieta de Berlioz, las Cantatas La Primavera y Las Campanas de Rachmaninov y su Sonata de Primavera, estrenada en 2004 en el Teatro Argentino de La Plata.



Con un fuerte vínculo entre músicos y docentes, una de las amistades más entrañables, la mantuvo con el joven pianista Javier Villegas. Villegas recuerda: "En 2009 (en el concierto Homenaje a Haydn, Mendelssohn y W. Castro, en Buenos Aires) nos encontramos con él.



Cuando se enteró que tocaría en San Juan ese concierto, él se ofreció especialmente para dirigirme. Los ensayos previos fueron magistrales, creo que pude absorber sus conocimientos y experiencias a través de sus palabras, indicaciones e historias que guardaba en su memoria".



Por medio de su cuenta de Facebook, el maestro le dio un mensaje con cálidas palabras de felicitación en una foto compartida: "Me alegra muchísimo que seas un amante de la música.



Para ello no es necesario hacerla sino disfrutarla". Al año siguiente, en el Auditorio Victoria, (abril 2010) ese concierto, dirigido por él y con Villegas como solista, se concretó y resultó en un espectáculo aplaudido y memorable. Muchos lo recordarán como un verdadero ejemplo a seguir y su legado perdurará por generaciones.

OPINIONES



Lucía Costanza

(Pianista)



"Yo fui su alumna de piano, de música de cámara, de análisis fui dirigida por él y estrené algunas de sus obras en San Juan donde fundó la actual orquesta sinfónica, toda charla con él era una clase..... chapeau Maestro, que tenga buen vuelo al son de 'La valse' de Ravel".



Emmanuel Siffert

(Director de orquesta)



"Es muy triste saber del fallecimiento del maestro Fontenla, fundador de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, conocí personalmente al maestro en la ciudad de San Juan en el concierto por los 40 años de creación de la Orquesta en noviembre del 2014. Que descanse en paz. Me gustaron mucho sus composiciones bien instrumentadas y le hicimos un homenaje a sus obras en San Juan y lo volveremos hacer en el 2017. Un hombre agradable y equilibrado carácter. Fue un pedagogo también y para San Juan, un hombre muy importante".



Estela Telerman

(Música)



"Nadie hizo tanto por la música como él. Nadie conoció a tantos grandes de la música como él. Una sola charla con él era como abrir un tesoro blindado. Lo admiré mucho, le tuve mucho aprecio y estoy orgullosa de haberlo conocido y de haber recibido su afecto. Nunca lo voy a olvidar".



​​​​​​​Oscar Marinelli

(Violinista)



"Se puso al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y la organizó de tal manera que trajo a los mejores músicos del país y del extranjero. Actuamos con él en el Teatro Colón que fue un éxito inesperado. Era la mejor orquesta del país hasta el momento. Nos daba consejos, nos alentaba a seguir perfeccionándonos. En cada lugar que pasó hizo escuela y creó orquestas. Era muy querido por los profesionales. Su labor fue muy grande como instrumentista, pedagogo, compositor. Fue considerado el mejor pianista del país. Era excelente persona, respetuoso y servidor con la gente".



José Petracchini

(Director de Coro Vocacional)



"Fue un eximio profesor, compositor, pianista y director de orquesta. Un gran maestro con mucho conocimiento. Lo conocí desde que era un niño, fue un gran amigo de mi padre. Tenía un carácter muy firme, pero nunca perdía la paciencia. Transmitía lo que sabía. Lo comunicaba. Era un libro abierto y te enseñaba todo. Cada ensayo con él era un aprendizaje".



Irene Kowalski

(Violista)



"Amigo entrañable y de muchos años de mi padre el Maestro Juan Zlatan Kowalski y del Maestro Juan Argentino Petracchini. Tuve la hermosa oportunidad de estudiar con él y actuar como solista bajo la conducción de su batuta y tocar sus composiciones en San Juan, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Sus enseñanzas, su ejemplo y su obra perdurarán por siempre en el maravilloso mundo musical. Gracias por haber sida tan importante en mi formación musical".