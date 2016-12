Un vecindario se ve atacado por un brote de gripe fulminante, que no tarda en dejar cadáveres. Las autoridades se ven forzadas a acordonar la zona y ponerla en cuarentena, dejando aisladas a multitud de familias. Entre ellas están los Johansson, que deberán hacer todo lo posible para protegerse mientras, en el exterior, la situación se tensa hasta estallar en caos.

Título: Ellos te están esperando



Título original: Sorgenfri



Título alternativo: What We Become



Actores: Mille Dinesen, Marie Hammer Boda, Ole Dupont.



Director: Bo Mikkelsen.





Género: Terror , Suspenso.



Origen: Dinamarca.



Duración: 85 Minutos.



Calificación: Apta mayores de 16 años con reservas

Play Cinema



2D Subtitulado: 21.30 - 23.35 trasnoche (viernes 23/12) 01.30