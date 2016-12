Laura Pergolizzi, también conocida como LP, es una cantautora neoyorquina de 35 años. En 2001 lanzó su disco debut y fue un gran hallazgo para la industria discográfica, aunque su fama no se conoció por estos lares. LP no solo tenía la capacidad de escribir baladas poderosas sino también que su interpretación tiene un sello muy personal y letras en donde refleja mucho de su vida. Instantáneamente tras esa obra prima comenzaron a lloverle pedidos y fue así como escribió canciones para artistas como Rihana, Christina Aguilera y Heidi Montang, entre otras.

A dos años de lanzar su tercer disco, con el que terminó de cosechar el reconocimiento que se merecía, en Junio pasado publicó “Death Valley”, un EP con 5 canciones como adelanto de su nuevo álbum y con el que finalmente terminó de conquistar al mercado europeo. Este mes vio la luz “Lost On You”, su nuevo disco que está integrado por las 5 canciones del EP y 5 canciones más. Laura viene de finalizar una relación y eso queda plasmado en un disco de amor, dolor, despecho y autenticidad pura.

La primer canción en sonar es “Muddy Waters”, un pop-soul-gospel que no es un homenaje legendario cantante y guitarrista de blues, sino que se trata de un alma perdida que intenta rencontrar su camino. Después llega “No Witness”, ese momento preciso en que se producen las definiciones de una relación.

Al track 3 lo conocimos en Junio y es el que le da nombre al disco. En “Lost On You” Pergolizzi nos sirve en bandeja lo que podría ser una de las mejores canciones de amor del año. Ritmo intermedio para una verdadera declaración de sentimientos a una pareja con la que las cosas no están bien. Luego, el pop de “Up Against Me” le da paso al medio ritmo de “Tightrope”.

“Other People” hace referencia a lo que sucede cuando una pareja permite que la opinión de otras personas comienza a tener demasiado peso en los involucrados en la relación. En “Into The Wild” grita estar dispuesta a hacer todo para arreglar los problemas con su novia.

Párrafo aparte para “Strange”, una canción de gran interpretación que ya debería tener video oficial y estar rotando en radios y televisoras de todo el mundo. LP logra aquí uno de los mejores y más efectivos momentos del disco.

“Death Valley” es un folk-pop que conocimos a mitad de año porque es la canción que daba nombre al EP anticipo. “You Want It All” marca el final del disco y también el final de una relación. Ya no más luchas por continuar, no ceder más, no más. En “Lost On You” Laura Pergolizzi nos entrega un impecable puñado canciones y todas tienen la misma posibilidad de ser hits. Buenas composiciones, excelente interpretación, muy buena producción y la dupla creativa que hace con Mike Del Rio es realmente efectiva. Rock, pop, indie, todo junto y en el mismo envase.