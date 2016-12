Ayer, con presencia del vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Jorge Lima, se realizó la ceremonia de entrega de premios del Concurso San Juan Escribe 2016 "Jorge Leónidas Escudero".



El certamen convocó una importante participación de autores con más de 150 obras presentadas en las subcategorías de Lírica, Cuentos, Novelas, No Ficción, Teatro e Infantil. Los escritores ganadores en la categoría Menores de 18 años, son Marina Celina Quiroga de Nápoli con la novela "¿Qué?" y Priscila Abril Castro Trigo con el cuento "Anomalías de una mente retorcida" y Alan Agustín Fuentes Díaz con el texto infantil "El planeta está en peligro". En la subcategoría Novelas para mayores de 18 años, el ganador resultó Santiago Nicolás Falcón, con la obra "Más allá del arco iris". En la subcategoría Cuentos para mayores de 18 años resultó ganador Alvaro Olmedo por "Raíces del Cuyum". En la subcategoría Infantil mayores de 18 años, la ganadora fue María Alejandra Araya con "El mágico libro de Zaha" y en Lírica para mayores de 18 años el ganador fue Alvaro Olmedo por "Tiempo de tempestad". En la categoría No Ficción mayores de 18, la elegida fue Ana Laura Donoso Ríos con el título "Amos y esclavos en San Juan de la Frontera". En tanto, las subcategorías de No Ficción, Teatro y Lírica para menores de 18, quedaron desiertas. El premio establecido por el concurso consiste en la edición y publicación de todas las obras ganadoras elegidas por el jurado y dichas ediciones serán distribuidas por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados y cada autor recibirá cincuenta ejemplares correspondientes de dicha publicación. La organización del certamen considera la posibilidad de generar para la próxima edición abrir la convocatoria a escritores de otras provincias y que cuente con un jurado federal.