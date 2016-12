Sala a oscuras, piel de gallina, gritos estremecedores desde la pantalla y alguno que sorprende desde la platea. Una buena película de terror genera esas reacciones y en San Juan más de 31 mil personas eligieron dejar fluir altas dosis de adrenalina.



Es que en tren de balance del año, en el cine, El conjuro 2 fue la película más vista aquí, según las entradas vendidas en ambos cines locales. Así el filme dirigido por James Wan, que es la secuela de El Conjuro, donde Patrick Wilson y Vera Farmiga vuelven a ponerse en la piel de matrimonio de investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, se lleva el primer puesto en estas tierras, aunque a nivel nacional no estuvo en el Top five, sino que la película quedó en el sexto lugar (con 1.780.000 espectadores) según el relevamiento del portal Cines Argentinos.



En ese relevamiento, donde el listado es encabezado por el filme de animación Buscando a Dory, y salvo por la comedia con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, Me casé con un boludo, que está tercera, el resto de las primeras cinco son de infantiles.



En San Juan la elección fue distinta, porque no sólo eligieron una peli de terror como favorita, sino que es notable la poca afluencia de público en las películas infantiles estrenadas este año, lo que llevó a que entre las cinco más vistas solamente aparezcan Zootopia y Angry Birds.



Más allá de las preferencias, otra de las características de este año fue que en general hubo menos espectadores, según admitieron desde Cinemacenter. Por su parte, en Play Cinema hablan de una baja "de tan sólo el 5 por ciento" y que lo que "evitó que siguiera la caída de público fue la apertura de la nueva sala en julio".

La pelea que rindió





Batman vs. Superman fue uno de los grandes tanques del año. La gran apuesta de DC Comics tuvo buena repercusión en San Juan, por la expectativa que generaba el épico enfrentamiento entre los dos importantes superhéroes. Según los datos de Play Cinema y Cinemacenter esta película que marcó el debut de Ben Affleck como el hombre murciélago, fue vista por 15.204 personas en ambos cines. Con ese número fue la segunda película más vista aquí y le ganó a Capitán América Civil War, otra entrega de la saga Avengers creada por Marvel. A nivel nacional, la relación es inversa, pero de todas maneras ambas quedaron fuera de las cinco más vistas, ubicándose en octavo y noveno lugar respectivamente.

Las infantiles, abajo



Siempre las películas infantiles son taquilleras pero algo pasó esta vez. En un año en el que hubo muy buenos estrenos animados, como la quinta entrega de La Era del Hielo, la precuela de Buscando a Nemo, que fue Buscando a Dory; la muy alabada Zootopia y hasta la hiper promocionada La vida secreta de tus mascotas, los sanjuaninos por alguna razón no colmaron las salas con las películas infantiles. De acuerdo a los datos de ambas empresas entre las cinco más vista apenas aparece uno sólo de los títulos de animación mencionados. La historia de la conejita policía de Zootopia en Play Cinema fue vista por 5.161 personas; y los pajaritos del videojuego Angry birds llevaron 7.657 espectadores.