Si bien en la siesta-tarde de hoy el Consejo Federal de la AFA dará a conocer el fixture del Federal “A”, ayer se dieron a conocer nuevos cambios en la confección de las zonas. Unión y Desamparados tendrán rivales distintos a los previstos en la continuidad del certamen el año que está próximo a comenzar.



Así lo dio a conocer la Comisión de Campeonatos de la entidad madre del fútbol argentino, determinando que Unión pase a jugar ahora al Grupo Norte de la Zona Campeonato y que Desamparados sume a su grupo de la Reválida a Juventud Unida de San Luis y no a Maipú de Mendoza como se había adelantado.



Entonces Unión ahora ya no enfrentará a equipos como Deportivo Madryn o Cipolletti de Río Negro como había adelantado DIARIO DE CUYO, sino que ahora pasará a compartir el Grupo Norte junto a: Altos Hornos Zapla (Jujuy), Gimnasia y Tiro (Salta), Juventud Antoniana (Salta), Mitre (Santiago del Estero), Unión Aconquija (Catamarca), Sportivo Patria (Formosa) y Chaco For Ever (Resistencia).



El formato del torneo será igual: jugarán todos contra todos a una rueda, con 4 partidos de local y 4 de visitante, por eso será clave -sobre todo para las arcas del Azul- saber que viajes afrontará según determine el fixture. Clasificarán a la Tercera Fase el 1ro y 2do de cada zona y el mejor 3ro.



En tanto que la Reválida también sufrió algunas modificaciones. Desamparados deberá sumar a su agenda de viajes San Luis, porque se agregó Juventud Unida Universitario y se cambió al otro grupo a Maipú de Mendoza. Entonces, los rivales del Puyutano ahora serán Juventud, Gutiérrez, San Lorenzo de Alem (Catamarca), Concepción (Tucumán) y San Jorge (Tucumán). Para Sportivo la historia será otra porque jugará primeramente para mantener la categoría.



Por eso, la siesta de hoy será clave para conocer distancias a recorrer y presupuestos. Ese tema es fundamental para los clubes sanjuaninos para saber el presupuesto con el que se manejarán y sobre todo las altas y bajas que sufrirán en los planteles.