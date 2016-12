Algo más que un premio consuelo obtuvo Obras UDAP al imponerse ayer por 3-1 a Personal Bolívar en el duelo que definió el tercer puesto de la Copa ACLAV, ya que logró cortar la racha negativa de 3 derrotas, venciendo a uno de los equipos más poderosos de la temporada, y poder llegar con otro humor al receso de fin de año, que se extenderá hasta el próximo 12 de enero cuando se reanude la Liga.



En el partido que se disputó en el polideportivo Roberto Pando, de Buenos Aires, Obras venció con parciales 25-21, 23-25, 25-23 y 25-23, dejando atrás la pálida actuación en el duelo de semifinales contra Alianza, cuando cometió 37 errores.



Ayer, supo mostrarse más concentrado ante un Bolívar que también venía herido por la caída contra Lomas. Thomas Edgar fue el máximo anotador del duelo, con 26 puntos, en tanto que Federico Pereyra, con 22, fue el del elenco sanjuanino. Al cierre de esta edición, Lomas y Alianza definían al campeón, sucesor de UPCN en 2015.



Obras tuvo un gran comienzo en el partido, que obligó a Javier Weber a pedir minuto con el marcador 6-2 para el equipo sanjuanino. Si bien Maximiliano Gauna, desde el servicio, logró el equilibrar el tanteador en 8, Obras continuó muy enfocado en el juego y el contragolpe fue crucial para alejarse otra vez, con el 16-12 al segundo técnico.



La recepción fue el punto de apoyo para que el equipo sanjuanino utilizara muy bien las primeras pelotas y así terminó ganando 25-21, luego de un toque de red de Gauna.



En el segundo parcial, Bolívar ajustó su ataque y tuvo la delantera durante todo el desarrollo, con Obras siempre a tiro de poder igualar el marcador.



El Decano no pudo concretarlo básicamente porque aumentó su margen de error en el saque. Por un toque de red en el intento de bloqueo fue que Bolívar se quedó con la victoria por un ajustado 25-23.



La paridad en el tercer set fue de punta a punta. os dos equipos impusieron su ataque, con los opuestos muy firmes. Obras tuvo un mejor comienzo y llegaron los cambios en Bolívar para equilibrar el duelo, con los ingresos del central Franetovich y del punta Patti.



Igualados en 20 llegaron los equipos a la recta final y Obras tuvo el primer set ball, que no desaprovechó con un contragolpe que definió Gonzalo Quiroga, para el 25-23.



Para el cuarto parcial, Bolívar tuvo un mejor arranque y llegó 8-5 al primer técnico. Obras no perdió la calma y lentamente fue descontando hasta que un punto de bloqueo empardó en 13 el tanteador. Otra vez el suspenso se adueñó del marcador con el 20 iguales y Obras inclinó la balanza a su favor en base a una mejor defensa y contraataque, para otro 25-23 que fue muy festejado por plantel y cuerpo técnico, en su última imagen de 2016.