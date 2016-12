Juan Martín Del Potro puso en duda hoy su presencia en la serie de Copa Davis frente a Italia en febrero y también su participación en el inminente abierto de tenis de Australia. ‘Para la primera serie, contra Italia, pensando en Copa Davis, falta pero a la vez no tanto y va a ser en polvo de ladrillo y es una superficie que a mi me cuesta‘, dijo Del Potro en la conferencia de prensa en la que promocionó sus exhibiciones del 27 y 28 de este mes ante David Ferrer.

El tandilense enfatizó en varias oportunidades que aún no definió su calendario para 2017: ‘Tampoco los chicos (el resto del equipo) saben lo que van a hacer. Si me decís otra vez ir a jugar, y la tensión, y ganar, digo paremos un poco y disfrutemos esto. Cuando estemos un poco más tranquilos y en familia vamos a elegir mejor nuestro calendario‘.

La serie que se disputará en Parque Sarmiento es importante para el equipo capitaneado por Daniel Orsanic debido a que necesita ganar para asegurarse la permanencia en el Grupo Mundial de 2018. De no hacerlo, debería jugar un repechaje en septiembre, como ocurrió en 2014. Contó Del Potro que ‘todavía‘ le ‘cuesta entender y hasta disfrutar‘ la consagración histórica en Zagreb, hace apenas tres semanas, y enseguida repartió elogios a sus compañeros de equipo y al capitán Daniel Orsanic.

‘Fue todo impensado. No me sentí ni más ni menos importante, todos fuimos creciendo. Además teníamos un gran capitán (Orsanic)‘, destacó. Distendido y sonriente en la conferencia que dio en el hotel InterContiental y con la tranquilidad de saber ‘que la Copa Davis está en casa‘, Del Potro retomó estos días los entrenamientos pero confió que aún sin un panorama claro sobre los torneos que jugará y si contratará un entrenador.

‘Yo lo que necesito es tener a alguien para ponerme bien fisicamente y así poder aguantar todo el año. Para Australia quedan quince días y a ese objetivo no lo lograría. Estamos analizando cuál es la prioridad. Si el tenis me esperó dos años, Australia me puede esperar uno más. Pero también es un torneo en el que si te va bien podés crecer mucho y pelear cosas importantes. Estoy ahí, con sensaciones encontradas‘, explicó Del Potro. A contramano de la enorme mayoría de los jugadores del circuito, Del Potro tuvo acaso su mejor año como tenista sin un entrenador, y por eso duda en contratar a alguien.

‘No se bien qué voy a hacer. Ir en busca de un entrenador después de haber tenido mi mejor año sin uno es difícil‘, agregó. Del Potro tuvo un regreso mucho mejor de lo que podría haber soñado cuando levantó la copa hace un año, cuando aún dudaba sobre si podría volver a competir. ‘Hace un año estaba en Tandil, sin saber cuándo podría volver a jugar al tenis porque no tenía el alta médica. A la hora de brindar soñaba con volver a jugar. Conviví con la incertidumbre, pero los deseos que pedí en las fiestas se cumplieron. Ahora no se qué voy a pedir‘, bromeó.

Además, confió que intentar alcanzar el número uno del ranking mundial podría ser la ‘última locura de su carrera‘ y que su objetivo es ‘generarle un quilombo a los de arriba‘.

‘Puede ser mi última locura en la carrera. Volver a meterme y generarle un quilombo a los de arriba‘, dijo Del Potro en la conferencia de prensa que dio para promocionar las exhibiciones que jugará con el español David Ferrer. ‘El número uno era un sueño de chico. Estuve cerca algunos años, cuando estaba cuatro o cinco, pero teníarriba a cuatro de los mejores jugadores de la historia. Hoy no se si puede ser un objetivo real y concreto. Hoy el ranking para mi no es una preocupación‘, concluyó el tandilense en el hotel Intercontinental.

Con Roger Federer y Rafael Nadal lejos de su mejor versión e intentando dosificar energías para evitar lesiones, Novak Djokovic y Andy Murray son los máximos exponentes del tenis mundial y Del Potro intentará acercarse, en un año en el que tiene mucho por sumar por no haber participado en la mayoría de los torneos grandes de esta temporada.