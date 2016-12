El piloto arrecifeño Agustín Canapino se consagró campeón este año de Top Race V6 y Súper TC 2000, donde aún no tenía títulos, y confió con inmensa alegría que haber conseguido la increíble marca de llegar a lo más alto en todas las categorías en las que participó “fue realmente un sueño cumplido”.



“Era algo que deseaba, porque era la categoría que me faltaba, que todavía no se me había dado, así que sin dudas que coronarlo fue un sueño cumplido, porque esa te da la pauta que estás trabajando bien y haciendo las cosas como corresponde para pensar en un mejor futuro”, le aseguró a DyN el joven de 26 años que ya suma diez títulos entre Copa Megane, TC Pista, Turismo Carretera, Top Race V6 y Súper TC 2000.



Además, no sólo alcanzó su sexto campeonato en la competitiva categoría del Top Race V6, sino que incluso llegó con chances a la última fecha de Turismo Carretera, la categoría de mayor tradición del automovilismo argentino.



“Para mí fue un año fantástico, porque pudimos cumplir con los objetivos de pelear el campeonato en las tres categorías y lo coronamos con el campeonato del Súper (TC 2000) y el Top Race, así que muy contento con esta temporada, que la estoy disfrutando porque sé que va a ser muy difícil volver a repetirla”, celebró el ‘Titán de Arrecifes‘.



Canapino, quien continuará en 2017 “en las tres categorías, en los mismos equipos, tal cual este año”, no se duerme en los laureles a pesar de todas las metas alcanzadas, y encarará el nuevo año con el objetivo “de seguir ganando campeonatos”.



“Estoy contento, pero la mentalidad mía, como siempre digo, es la misma, la de querer aprender, la de querer ser un mejor profesional día a día. Y los objetivos son siempre los de seguir ganando campeonatos, de seguir peleándolos.



Uno renueva las expectativas año a año porque es mi pasión, es lo que me gusta hacer, y para mí va a ser siempre como el primero”, concluyó quien en 2010, con 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia del Turismo Carretera.



Urtubey



Marcos Urtubey, hijo del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, debutará en el TC 2000 en la temporada 2017, y se sumará al plantel del Equipo Pro Racing, que utilizará exclusivamente modelos Chevrolet Cruze.



“Estoy con muchísimas ganas y muy buenas expectativas para el próximo año. Empecé a correr hace muy poco, pero las cosas se fueron dando muy bien.



​​​​​​​Será mi primera vez con un auto de potencia con tracción delantera, por eso los primeros objetivos serán aprender, adaptarme y cumplir las expectativas de Pro Racing”, expresó Urtubey, de 22 años.



El joven aseguró que sabe que llega “a un gran equipo” y que eso es “una gran motivación”, tras lo que afirmó: “Quiero que pase rápido el verano para comenzar a trabajar con la escudería en el TC 2000”.



Urtubey comenzó su carrera en el automovilismo en el Turismo Pista 1400 del campeonato Zonal del NOA, divisional en la que compitió durante 2015.



En 2016 arribó al Turismo Fiat Santafesino y a mediados del presente año se incorporó al Top Race Junior.



Además de su debut en el TC 2000, Marcos hará lo propio en el Top Race Series durante 2017, según lo adelantó el Equipo Pro Racing al anunciar oficialmente la incorporación del salteño.