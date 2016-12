Pasó la Fase Clasificatoria de los equipos de San Juan en el Federal A y para Unión y Desamparados y el próximo 29 de enero comenzará la competencia en la Segunda Fase y Zona Reválida.



Ambos comenzará de visitantes porque Unión tendrá que ir a Salta para visitar a Gimnasia y Tiro.



El Azul integrará la Zona A junto a Altos Hornos (Jujuy), Juventud Antoniana y Gimnasia de Salta, Mitre de Santiago del Estero, Unión Aconquija de Catamarca, Patria de Formosa, Chaco For Ever y Sarmiento del Chaco.



En la segunda fecha, Unión debutará como local recibiendo a Chaco For Ever, un rival de grandes pergaminos que intenta volver a ser el que fue en décadas pasadas.



En la Zona Reválida, Desamparados debutará de visitante también en San Luis ante Juventud Unida, mientras que de local irá en la segunda frente a Concepción de Tucumán. Integrará la Zona junto a Gutiérrez, San Jorge de Tucumán y San Lorenzo de Catamarca.