Enero promete ser caliente, no sólo en temperatura, sino también en competencias ciclistas. El sanjuanino medio aquel que siente pasión por las bicis organiza su calendario de licencia laboral según los trazados que tengan las carreras.



Es por ello que si va hasta la Difunta Correa, se traslada temprano a la Ruta 20, pasando calle Zapata para ganar un espacio al lado de la generosa cuneta impermeabilizada que sirve de piscina para mitigar el calor.



El calendario previsto por la Federación Ciclista Sanjuanina para el primer mes del 2017 tiene medio enero de competencias. Serán 15 los días en que los pedalistas deberán ganarse el pan bajó el intenso sol. Todo comenzará el domingo 1 con la Doble Difunta Correa, que como ocurrió en varias de sus últimas ediciones inicia y culmina en 9 de Julio.



Entre el miércoles 4 y el domingo 8, quien acaparará la atención popular será el Giro del Sol, que se iniciará con una contrarreloj por equipos de 13 kilómetros en la avenida de Circunvalación.



El domingo 15 está previsto que se dispute la Doble Cerrillo, carrera del Club Unión, no tan larga, pero si exigente porque suele viajarse muy rápido.



El domingo 22 será el turno del inédito, Gran Premio de Las Américas, carrera que se ‘armó’ con la idea que la corran algunos de los conjuntos internacionales que estarán en la Vuelta y que puedan codearse con ellos los pedalistas de los equipos sanjuaninos amateurs, que no podrán correr la prueba con categoría UCI.



Y, entre el lunes 23 y el domingo 29 San Juan eclipsará la información ciclista mundial con la edición internacional de su carrera, en la que sólo pueden participar equipos profesionales y selecciones nacionales.



La oferta es atractiva. Habrá que constatar el estado de la conservadora o invertir en una nueva para mantener fresca la bebida.