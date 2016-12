Diego Cocca se convertirá en las próximas horas en entrenador de Racing por segunda vez, después de haber dejado hoy la dirección técnica de Millonarios de Colombia y esgrimir como una razón fundamental el llamado del club de Avellaneda. Cocca, que fue campeón con la Academia en 2014, alegó motivos "personales" y destacó la importancia del llamado de Racing, club al cual le tiene "mucho cariño".

"Deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios", escribió Cocca en una nota que publicó en las redes sociales para informar su decisión a los hinchas del club colombiano. "Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión de no continuar en forma tardía, pero la verdad, estar lejos de mi familia sumado a un llamado de un club al que le tengo mucho cariño, me traslado que me necesitan y me hicieron reveer la decisión", agregó el DT.

Solo faltaba la desvinculación de Cocca, ya que el presidente de Racing, Víctor Blanco, había confiado que el primer contacto con el entrenador fue positivo y estaba todo encaminado. El nuevo vínculo de Cocca con Racing sería por un año y medio, hasta junio de 2018. De esta manera, sólo resta la firma del contrato para que Cocca vuelva al club con el que salió campeón del futbol argentino en 2014.