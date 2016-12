Viejo son los trapos. Ariel Ortega sigue con el talento intacto y ayer dio una clara muestra en el “Superclásico” disputado en el renovado Cantoni que lució con un lleno total. River Plate venció a Boca por 11 a 7 y en eso, el “Burrito” jugó un papel clave porque jugó e hizo jugar, haciendo delirar a todos los presentes en cada pelota que tocó. Es que un gol fue más lindo que otro.



River, que mostró también en el arco a Javier Sodero, al “Bichi” Fuertes, a Cristian Ledesma, a Guillermo Pereyra y al desequilibrante Diego Giustozzi, el DT campeón mundial con la Selección Argentina de futsal.



Enfrente el Xeneize mostró a Sebastián Battaglia como el más requerido por los hinchas por ser el jugador que más títulos cosechó con Boca, pero el ex volante central no pudo jugar el segundo tiempo por un golpe en su rodilla. Además, el “Pocho” Insúa hizo delirar a todo el mundo.



Sin contar a Roberto “Tito” Pompei, a Luis Medero a Alberto Márcico quien ofició de DT y a Pablo Burtovoy quien defendió los tres palos.



En ese primer tiempo River hizo la diferencia con el “Burrito” que estuvo intratable y se despachó con goles para colgar de un cuadrito. Ya en el segundo tiempo, Boca arrancó mejor y estuvo a solo un gol de igualar el encuentro, pero promediando el final, el Millo nuevamente se puso al frente y estiró la ventaja para quedarse con el “Super” ante los sanjuaninos.



Fue un espectáculo. Pero no solo por las figuras dentro del campo de juego. Sino por las dos hinchadas que le pusieron todo el folklore con el clásico duelo de hinchas. Un espectáculo a la medida del Cantoni. Gigante.







El “Burrito” de la gente





Ídolo. Es Ariel Ortega para todos los fanáticos millonarios.

Campeón. Diego Giustozzi recibió saludos por el título conseguido.



Desde que pisó San Juan no paró de recibir la ovación de los fanáticos millonarios sanjuaninos. Ariel Ortega continúa manteniéndose firme como uno de los máximos ídolos de River Plate. El “Burrito”, que después se despachó con todo su talento, expresó: “Es un lujo siempre venir a San Juan. Siempre me tratan excelente y qué mejor manera que venir a estrenar este estadio de lujo que tienen. Hay que disfrutarlo”, contó.



Por su parte, otro de los más requeridos sobre todo por su pasado reciente fue Diego Giustozzi. “Tengo muchos amigos en San Juan. Si antes era lindo venir al Cantoni no quiero imaginar lo que es ahora. No veo la hora de jugar ahí”, dijo en la previa del encuentro el DT de la Selección Argentina de Futsal campeona del mundo recientemente.

El “Pocho” y Battaglia, en el podio

Battaglia. No pudo jugar los 40 minutos, pero se mostró a pleno igual.

Insúa. El “Pocho” recalcó el cariño que le brindaron los sanjuaninos.

Sebastián Battaglia y Federico Insúa fueron las figuras más contemporáneas que ayer estuvieron en San Juan para el delirio de los hinchas xeneizes. Ambos fueron los más requeridos -sobre todo por los más chicos- a la hora de fotos y autógrafos. “Es un placer venir. Los sanjuaninos tienen un escenario hermoso que demuestra el crecimiento que sigue teniendo la provincia en el ámbito deportivo”, contó Battaglia que no pudo terminar el encuentro por un golpe.



En tanto que el “Pocho”, además recordó la última llegada a la provincia. “Es lindo venir al interior porque la gente te ovaciona como si todavía siguieras jugando y ese cariño es muy lindo. Está muy linda la provincia, la última vez que vine con Argentinos no me fue muy bien”, expresó el “Pocho”.