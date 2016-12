Una mujer denunció que un hombre le tocó la cola en el colectivo mientras caminaba por el pasillo para dirigirse a otro asiento. El hecho sucedió el martes al mediodía en la línea 96, en Ramos Mejía. En las últimas horas se viralizó el video del momento exacto del griterío dentro del transporte público. "Imbécil, salí de acá. Sucio de m..., detesto a la gente como vos", gritó una joven dentro del colectivo de la línea 96. Y a partir de esta frase, comenzó el alboroto. La chica, de la cual no se conoce la identidad, denunció a los gritos que un hombre le tocó la cola apropósito.



Tras escuchar sus desesperadas palabras, los pasajeros ayudaron a la joven que supuestamente había sido abusada. Le pidieron al acusado que se baje del colectivo, pero el chofer no le abría la puerta. Frente a la puerta trasera del colectivo, el acusado aseguró que no lo había hecho apropósito: "fue sin querer, señora", dijo con cierto temor de que los hombres que estaban dentro del transporte público accionen con violencia. Al sentir el revuelo, el chofer del colectivo no abrió las puertas: se dirigió a la puerta de una comisaría y le informó a la policía el hecho sucedido dentro.