Un sujeto que ya tenía denuncias por violencia de género provocó ayer destrozos y encima le quemó la casa a su pareja después de que ésta lo echara del domicilio. La mujer y sus tres hijos perdieron casi todo en el siniestro. El atacante estaba prófugo.



Pablo Emanuel Cabello, el atacante, ya es reincidente en hechos de violencia. ‘Muchas veces le pegó a mi mamá. Tiene denuncias en la Policía. El año pasado, también para la Navidad, este hombre rompió los muebles y el auto de mi mamá’, dijo Melani, la hija mayor de Rosa Bustos, la dueña de esa vivienda de la manzana C del Bº Marquesado I, Rivadavia.



Bustos y Cabello estuvieron separados y a principio de año volvieron a vivir juntos, pero no andaban bien. El sábado a la tarde, cansada de las discusiones y agresiones, la mujer pidió a su concubino que se vaya.



El sujeto entonces tomó a la hija de ambos, de 8 años, y se la llevó en su auto Peugeot 206, a pesar de la resistencia de su pareja y los dos hijos mayores de ésta. La familia luego denunció a Cabello en la Policía y solicitó ayuda para localizar a la nena.



Nada se supo de la pequeña hasta las 5 de ayer, cuando vieron a Cabello junto a la nena a bordo del auto cerca del barrio. Melani Bustos y unos vecinos lo pararon en la calle y en medio de un forcejeo bajaron a la nena del coche. Según afirman, el hombre quiso agredir a la hermana de la menor y algunos jóvenes le propinaron una paliza.



Tras ese incidente, Cabello fue a la casa de su pareja y le dijo: ‘Por tu culpa, mirá lo que me hicieron (en referencia a los golpes)’ y se retiró. La mujer y sus hijos luego se fueron al domicilio de un pariente, que vive a dos cuadras.



Pasado 10 minutos, un vecino corrió a avisarles que su vivienda se estaba quemando. ‘Hay gente que lo vio cuando entró y salió de la casa. Parece que echó nafta’, dijeron. Lo cierto es que el siniestro afectó los dos dormitorios y el comedor, destruyendo muebles, artefactos y toda la ropa de la familia.