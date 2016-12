Con tanta impunidad entran a robar a un colegio, que además saquearlo se dan el lujo de comer y tomar dentro de sus instalaciones. Esto es lo que sucedió en la Escuela República Chile, en Chimbas.



El blanco del ataque fue la dirección, de donde se llevaron varios artefactos, y una camioneta que usan en las clases de taller, a la que le rompieron un vidrio. Como rastros de su paso, los ladrones dejaron restos de comida en un aula y una botella de fernet sin terminar en una galería del establecimiento.



El establecimiento situado en las calles San Martín y 13 de Junio de Villa Mariano Moreno, no es la primera vez que es atacado. Eso explica por qué enrejaron y pusieron alarmas en parte de ese edificio que es compartido con una escuela de capacitación laboral y los anexos de dos centros educativos nocturnos.



Aún así, las medidas de seguridad no alcanzaron para evitar un nuevo robo este último fin de semana. Cuando los porteros llegaron a trabajar el lunes, se encontraron con los destrozos.



Por lo que vieron los empleados, los delincuentes subieron al techo, cortaron la energía eléctrica y rompieron la bocina de la alarma ubicada en el ingreso. También forzaron una puerta para entrar al edificio y arrancaron la reja y partieron el vidrio de la ventana de la Dirección.



De ahí se llevaron dos computadoras, una impresora grande, un bafle, un radiograbador, una cámara y máquinas, como un taladro y una agujereadora, denunciaron.



A una camioneta Ford F250 que no funciona, y que es usada para las prácticas de taller, le rompieron una ventanilla para hurgar en su interior.



‘Se dieron tiempo hasta para comer y tomar aquí adentro’, dijo un docente. Y es que en el aula del 4to grado hallaron algunas galletas, papas fritas y restos de una pizza, como si los delincuentes se hubiesen dado un festín. Además tomaron. En una galería dejaron una botella de fernet que no pudieron terminar.