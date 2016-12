VIOLENTO ATAQUE. Silvina Reynoso se mostró agradecida de que su hijo no sufriera una herida de mayor gravedad en el robo.

En plena siesta, un menor de 17 años fue víctima ayer de un violento asalto cuando se encontraba en una plaza de un barrio en Chimbas. Silvina Reynoso, la madre del herido, explicó que su hijo esperaba el colectivo cuando un malviviente en moto apareció y le exigió que le entregara su celular. Como el chico se negó, el delincuente sacó un arma de fuego, le disparó en un pie y escapó con el teléfono del jovencito.

El balazo en el pie del menor.



El tremendo ataque ocurrió alrededor de las 16 de ayer en la plaza del barrio Parque Industrial, Chimbas. Reynoso contó que un hermano suyo es albañil y que su hijo es su ayudante. ‘Hace unos días que mi hijo está quedado en la casa de mi otra hija que vive allí. Es que mi hermano también vive en la misma cuadra y como anda en auto, le convenía para pasarlo a buscar e irse a trabajar’, comentó la mujer.



Ayer en la siesta, el menor fue hasta la plaza del barrio para esperar el colectivo y regresar a su casa. Pero mientras esperaba sentado el micro, fue asaltado. Reynoso indicó que ‘mi hijo estaba con el celular en la mano. Me contó que estaba sentando mandando mensajes por Whatsapp cuando apareció un tipo con gorra en una moto. Le dijo que le diera el teléfono y mi hijo se negó. Entonces ahí el tipo sacó un arma y le disparó en el pie derecho’.

En ese momento, la víctima no se había percatado que lo habían herido y cuando intentó pararse, el pie no le respondió y ahí el delincuente aprovechó para robarle el aparato.



‘Una vecina que lo conoce lo cargó en la moto y lo llevó al Microhospital de Chimbas. Ahí me avisaron que le habían dado un tiro y pensé lo peor. Me llevé un susto enorme porque el ladrón podría haber matado a mi hijo por un celular’, dijo la madre.

