San Juan.- Durante la mañana de hoy, en un conocido hotel céntrico, se llevó a cabo la presentación del Frente Renovador Somos San Juan. Con Facundo Moyano a la cabeza, hubo críticas por parte del sector a la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones mineras.

"Hemos impulsado el debate por ganancias. Había una promesa de campaña de eliminar el impuesto y el gobierno no pudo cumplirlo. Nosotros como diputados tomamos la iniciativa y obligamos a dar el debate. Y más allá de que no pudimos conseguir lo que queríamos, pudimos incluir muchas de las cosas que nosotros pusimos en el proyecto que tuvo media sanción", señaló el diputado nacional en rueda de prensa.

"Nosotros propusimos, como lo hicimos todo el año, una alternativa de recaudación a la hora de plantear el tema de la actualización de ganancias. Creemos que se tiene que cobrar impuestos a un sector que gana, no sólo a la renta minera, sino también a la financiera y al juego, antes de cobrarle un impuesto a un trabajador que en la mayoría de los casos no tiene vivienda propia y que encima no podía deducir de ganancias el alquiler", dijo Moyano y agregó lo correcto es "que se le cobre a la minería y no a un trabajador, pero el gobierno interpreta que la baja de retenciones a la minería puede generar más trabajo y más inversiones. Esperemos que pase a sí porque todavía eso no se ve".

Además, el funcionario sostuvo que cuando se debate, siempre se resignan cosas y esa fue una de las cuestiones que debieron resignar.

Con respecto al Frente, Facundo Moyano manifestó que "tiene que ver con el sentido de apertura y amplitud que tiene el massismo desde sus comienzos". "Si bien somos un espacio esencialmente peronista, también somos un espacio donde confluyen radicales, vecinalistas, progresistas, socialistas... Esto que hoy se plasma en San Juan tiene que ver con esa idea", concluyó.

Por su parte, Mauricio Ibarra aseguró que no será candidato, sino que trabajará para que ganemos, metamos senadores y diputados. "Sueño con que después de Uñac, este espacio gobierne a San Juan", dijo. "Hay que cambiar la cabeza. Nos pasamos hablando de la minería. Cuando haya un buen gobierno, la minería va a ser un tema más", indicó.

En la presentación del Frente también estuvieron presentes Horacio Alonso, Raúl Perez, Florencia Peñaloza, Aldo Pignanelli, Felipe Martínez y Carlos Munizaga, entre otros.