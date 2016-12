Por el Frente Renovador, el diputado Héctor Daer recordó durante el debate sobre Ganancias haber sido parte de la discusión final del tema, en su condición de miembro de la Confederación General del Trabajo. Señaló que venían reclamándole desde agosto al Poder Ejecutivo qué iba a ser lo que se haría sobre el tema, por cuanto “ningún trabajador involucrado en convenios colectivos de trabajo debe estar alcanzado por este tributo”.

Atribuyó a un “error político” del Gobierno no haber encarado correctamente ese debate, y recordó que finalmente se forzó al oficialismo a encarar el tema a través de un pedido de sesión especial, que finalmente no se llevó a cabo “por prudencia”. Sin embargo, luego el Gobierno no quiso debatir su propio proyecto, advirtió.

Su descripción continuó con el paso del proyecto al Senado, donde dijo que pudo darse que se dividiera el bloque mayoritario, y reprochó que “hubo gobernadores que sobreactuaron contra lo que habíamos aprobado acá”. “Los senadores le pusieron un coto a tiempo al tema, dijeron que se abriera una mesa de discusión y consenso, y sino se aprobaba lo que habíamos aprobado en esta Cámara. Y fue así que el Poder Ejecutivo reconoció que tenía que discutir”, señaló.

Le reconoció al Poder Ejecutivo haber admitido “que se había equivocado”. Agregó que “por supuesto que no queríamos debatir en una mesa donde se nos tiraran las cuestiones de estabilidad o de situación fiscal de las provincias; creemos gratamente que las provincias tienen que ser sustentables y que nos debemos en este país un esquema que haga posible la sustentabilidad de las provincias, un esquema menos centralista”.

Pero aclaró que “lo que estábamos hablando era del dinero que pagamos los trabajadores, con distorsiones erosivas de nuestros salarios”. Por otra parte, reconoció que “pudimos discutir escalas que venían desde más de una década y que el poder de turno se había negado a discutir”.

Héctor Daer destacó que “incorporamos una fórmula de actualización”, porque “sistemáticamente los gobiernos de turno quieren llevarnos a discutir en el momento que discutimos paritarias, y poner e impuesto a las Ganancias como moneda de cambio”. Dijo creer que en este caso era la intención también del Gobierno actual, aunque aclaró que vino siendo así los últimos años”.

“Que hayamos podido discutirlo tiene que ver con gestos políticos de muchos miembros de esta Cámara; que hayamos alcanzado consensos tiene que ver con que el Gobierno se dio cuenta de que la política tiene que prevalecer”, señaló.

“Convencido de que fuimos en el buen camino, que encontramos el punto posible, venimos a ratificar lo mismo que dijimos públicamente y en las discusiones con ministros del Gobierno, lo vengo a ratificar como miembro de esta Cámara y como secretario general de la CGT”, concluyó.