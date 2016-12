La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias con 166 votos positivos, 5 negativos y 3 abstenciones. La norma ya tenía media sanción en el Senado, por lo que entrará en vigor en enero de 2017.

La sesión comenzó convulsionada por una una sucesión de discursos de diputados del Frente para la Victoria que rechazaron la agresión a la legisladora Mayra Mendoza en Jujuy. Sumado a esto, el jefe del bloque, Héctor Recalde, pidió alterar el orden de exposiciones y comenzar con su dictamen, el de minoría, pero la votación resultó negativa por 141 votos contra 51 y 12 abstenciones. Ante esto, se retiraron del recinto.

Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el primer expositor y señaló que esta ley "viene a reparar una injusticia histórica, las profundas inequidades y distorsiones que se fueron generando los últimos años, que implicaron subirles los impuestos a los trabajadores sin pasar por el Congreso nacional".



Asimismo, destacó el consenso al que llegó el oficialismo con los gobernadores, la CGT y la oposición: "Hubo una decisión valiente por parte del presidente Macri, que fue primero convocar al diálogo y luego avisar que no iba a vetar la ley: que la dirigencia política debía hacerse cargo de sus decisiones".

Por su parte, Silvia Lospennato, también del PRO, hizo referencia al largo debate fuera del recinto que tuvo esta iniciativa y resaltó: "Somos más los que queremos ver a una Argentina integrada a la región, abierta al mundo, competitiva y confiable; y también los que queremos un país federal, en serio, no solamente en la declamación".

"Este proyecto da un paso enorme para resolver esta inequidad, para hacernos caso de las promesas de campaña. Siempre pensamos con responsabilidad y sin demagogia, que un país debe avanzar todos los días", sentenció.



Héctor Daer, secretario general de la CGT y diputado nacional por el Frente Renovador, recordó que desde agosto se reclamaba esta ley e insistió en que "ningún trabajador involucrado en convenios colectivos de trabajo debe estar alcanzado por este tributo".

El jefe del bloque Justicialista, Oscar Romero, también de la rama sindical, apuntó que el Ejecutivo "no estaba dispuesto a tratar Ganancias este año" e hizo hincapié en la reacción del Gobierno contra quienes votaron la primera ley impulsada por la oposición: "Gracias a Dios, a la política, se pudo llegar a este acuerdo, que no es el que nosotros queríamos".

El proyecto de reforma de Ganancias

Consensuado por el Gobierno con la CGT, los gobernadores y la oposición, el texto establece que el mínimo no imponible llegará a $37 mil brutos para trabajadores casados con dos hijos y a $27.941 para los solteros. También se modificarán las alícuotas para los trabajadores que ingresan por primera vez a Ganancias: será de 5% (hoy es de 9%).

Además, se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar, mientras que el plus que reciben los trabajadores por feriados y días no laborables quedará exento, y las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.

En el caso del aguinaldo, según explicó Mario Quintana, se incluirá en el proyecto una forma de liquidar el impuesto de manera tal que el trabajador sufra la misma percepción todos los meses. Esto provocará que no haya un impacto desmedido en las dos cuotas anuales.



Otros debates

Además de la ley de Ganancias, en la Cámara baja se aprobó la Ley Vial por la cual se modifica el Código Penal, incorporando los artículos 197 bis y 197 sobre personas que conduzcan en estado de ebriedad. Este proyecto es impulsado por víctimas de delitos como Matías Bagnato y Viviam Perrone, quienes dirán presente en el Congreso desde las 10.

Con esta norma, quien conduzca un vehículo con mas alcohol en sangre de lo permitido (0,5%), bajo efectos de la droga, bajo una conducta temeraria, violando normas o quien pisa y abandona y quiete una vida, podría ir a la cárcel de 3 a 6 años.