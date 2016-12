En la mira. Luis Semo prefirió no explayarse sobre la conversación que mantuvo con el intendente Atampiz, pero lanzó un misil.



Es uno de los protagonistas del audio que desató el escándalo en Zonda, ya que le enrostra a su interlocutor, el intendente Miguel Atampiz, que recibió a un abogado mandado por este y con el que supuestamente arregló el pago de 2 millones de pesos y la entrega de 8 lotes para repartir entre los concejales con el fin de que le aprobaran un emprendimiento inmobiliario. Se trata de Luis Semo, quien fue ubicado ayer por este medio y dejó otra frase picante. Si bien no quiso explayarse porque dijo que todo está en manos de su abogado, dijo que quiso “hacer las cosas bien”. Cuando se le señaló que en la escucha se habla de un presunto pedido de coima, respondió que “si son coimeros, allá ellos, no les di ni les pienso dar nada”.



Así, se desataron las acusaciones cruzadas, dado que luego de que saliera a la luz el audio, el jefe comunal había manifestado que Semo es un “mentiroso” y que le iniciará acciones legales. De hecho, había remarcado que en el audio él dice que no le pidió un peso y ante este medio negó haber enviado a alguien a exigirle plata. El que también indicó que seguirá el mismo camino es el concejal oficialista Javier Monla. El apoderado de la empresa menciona en la escucha que tanto el edil como su compañero Héctor Godoy arruinaron el “negocio” porque hablaron con autoridades provinciales, por lo que un funcionario llamó al dueño de la compañía y se cortó todo. Monla negó dicho encuentro y aseguró que lo que trata de hacer Semo es “ensuciar”.



Por el audio, los ediles opositores Carolina Aravena y Francisco Gelves se desligaron de ser parte de alguna negociación turbia y pusieron una denuncia contra Atampiz en la Fiscalía de Instrucción Nº5, a cargo de Ana Lía Larrea, para que se investigue el caso. Ambos quedaron en la Justicia en presentar el audio, pero hasta el momento no lo habían hecho. Si hoy no lo llevan, el Ministerio Público Fiscal le pedirá al juez de turno que lleve a cabo el secuestro de la escucha, aseguraron fuentes calificadas.



Este medio buscó contactar a Aravena para saber qué pasa con el registro, pero no contestó los llamados. Además, para que diera su versión dado que Monla apuntó contra ella, debido a que cuestionó la denuncia que hizo junto a su compañero de bancada porque Semo también los menciona en el audio. “Vino Pancho (por Gelves) y lo único que me pidió fue unos baños y después vino la concejal y me pidió unos castillitos”, le dice el empresario a Atampiz.



En lo que Monla y Aravena coinciden es que la empresa que representa Semo presentó un expediente en el Concejo Deliberante para conseguir el OK al emprendimiento turístico que planea desarrollar en un terreno de calle Las Moras. Pero el cuerpo deliberativo no le dio curso porque le exigió que presentara toda la documentación, cosa que hasta el día de hoy no ha hecho, manifestaron.



Según Monla, Semo es representante de la firma Plan B, de propiedad de Hugo Tadioli.

Fe de erratas

En la edición de ayer, por un error se consignó en la tapa que el intendente de Zonda denunciado por el supuesto pedido de coima es César Monla. En realidad, este fue jefe comunal del departamento y no tiene nada que ver con el caso, ya que la acusación apunta contra Miguel Atampiz.