Cualquier persona que quiera realizar un trámite en la administración pública provincial deberá tener en cuenta que los viernes 23 y 30 de este mes, a partir de las 11, en la previa a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, no habrá actividad porque el Ejecutivo sanjuanino dispuso asueto para los empleados. “Queremos darle tiempo al personal para que prepare las fiestas con sus familias”, dijo ayer el gobernador Sergio Uñac al hacer pública la decisión.



Siguiendo una costumbre que se cumple año tras año en el Estado sanjuanino, otra vez ahora se determinó asueto para el personal, pero sólo a partir de las 11. Estas fiestas tienen la particularidad de que la Nochebuena se celebrará el sábado 24 y la llegada del Año Nuevo el sábado 31, cuando los empleados públicos no trabajan, salvo los que están afectados a tareas de vigilancia o de servicios públicos esenciales, como guardias en los hospitales, por citar dos ejemplos.



Siguiendo la tónica del Ejecutivo, se espera que tanto los poderes Legislativo como el Judicial adopten posturas similares, como lo han hecho otros años. Hasta ayer no había confirmación oficial sobre la decisión.







Empleados 

Es la cantidad de personal de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que será beneficiada con el asueto dispuesto para los viernes 23 y 30 de este mes, a partir de las 11. En el caso de los municipios, si bien la adhesión es voluntaria y depende de cada jefe comunal, todo indica que seguirán la misma postura.







En el caso de los municipios, la decisión también era acompañar la actitud del Gobierno central. Franco Aranda, intendente de la Capital, dijo que “vamos a acompañar la actitud del Ejecutivo” y aclaró que por cualquier inconveniente estará el personal del Servicio de Emergencia Municipal.



Desde Rawson, el intendente Juan Carlos Gioja sostuvo que “también vamos a seguir en la línea de la decisión del Gobierno provincial”.



El año pasado, el panorama para los empleados públicos fue distinto. Fue porque el Gobierno sanjuanino dispuso asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre, mientras que el 25 y el 1 de enero fueron feriados nacionales. Este año tanto el 25 como el 1 de enero caerán en domingo, cuando no hay actividad en la administración pública.



En la práctica, la decisión del Ejecutivo provincial, a la que siempre terminan adhiriendo los poderes Judicial y Legislativo y los municipios de la provincia, es para favorecer a los empleados públicos y que puedan realizar sus compras, con tiempo, para las celebraciones de fin de año.



En ese sentido, los comercios y shoppings de San Juan han dispuesto horarios especiales de atención al público. Por ejemplo, la Cámara de Comercio ha dispuesto que los días previos a la Navidad -o sea, el jueves 22 y viernes 23- el horario de los negocios será el habitual, aunque cada comerciante podrá decidir si posterga el cierre habitual de las 21.



Lo mismo ocurrirá en las jornadas del 29 y 30 de diciembre. En cambio, para el sábado próximo 24 de diciembre, el comercio trabajará de corrido desde las 9 de la mañana hasta las 16.



Todos los comercios y centros comerciales se mantendrán cerrados al público los días 25 de diciembre y 1 de enero.

A nivel nacional no darán una licencia



Aunque la decisión se hizo esperar, al final el Gobierno de Mauricio Macri decidió ayer no dar asueto a los empleados públicos nacionales. En cambio, otras provincias, al igual que San Juan, sí lo hicieron.



Fue el caso de Chubut, donde el gobernador Mario Das Neves decretó que los días viernes 23 y viernes 30 de diciembre habrá asueto en el ámbito de la administración pública provincial con el fin de incentivar el turismo en la región.



El asueto administrativo alcanza a los empleados de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades anónimas con aporte mayoritario estatal.



En Córdoba, también el gobierno provincial dio a conocer que el 23 y 30 de diciembre será asueto para el personal de la administración pública en todo su territorio.