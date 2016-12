Un día antes de la presentación oficial de su espacio político en San Juan y segundos antes de encabezar la reunión de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación de cara al tratamiento del nuevo proyecto de Ganancias, Sergio Massa dedicó unos minutos con este diario desde Capital Federal.



El líder del Frente Renovador habló de su postura sobre las retenciones a la minería y dijo que los empresarios del sector tienen que dejar de hacer lobby y mostrarles los números a la sociedad.



Además, destacó que tiene una buena relación con Sergio Uñac y que en la provincia hay que construir un espacio político nuevo, ya que hace años de un lado del mostrador y del otro están los mismos.

- ¿Conforme con el proyecto de Ganancias que se acordó?



- Estoy feliz con que hayamos podido tener ley tal como le prometimos a la gente, porque tenemos que aprender a dar la palabra y cumplir.



En el medio hubo discusiones fuertes, en algún punto con expresiones desafortunadas, pero lo más importante es que estamos cumpliendo con una mejora sustancial.



- ¿Es suficiente?



- Este es un primer paso, pero no alcanza. Argentina tiene que ir hacia una reforma del sistema de impuestos. Es injusto que en este país se baje de un plumazo los impuestos a los autos importados y que para bajarle el impuesto a un trabajador tengamos que tener una pelea de 6 meses.



- La última vez que estuvo en San Juan mostró muy buenas migas con Uñac, ¿cómo está la relación hoy después del fuerte debate por Ganancias y las retenciones?



- Sigo manteniendo muy buena relación con él. Cuando se debatió el presupuesto me mandó la lista de obras para las provincias, las peleamos y conseguimos muchas. La verdad es que yo voy a seguir peleando por los sanjuaninos.



- Macri prometió en la campaña eliminar el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y a esta altura no lo ha podido hacer. ¿Cree que está pagando un costo político aún con el proyecto que está por salir?



- La gente asume nuestros compromisos como obligaciones y lo que tenemos que hacer es trabajar para cumplirlas. El Presidente tiene un compromiso con la gente y tiene que trabajar para cumplirlo.



- El coincidir en este proyecto con el kirchnerismo ¿le implicó un costo político?



- Trece bloques votaron. Más allá del discurso maniqueo de algunos interesados, votó el GEN, Libres del Sur, el Socialismo y 7 bloques de partidos provinciales. En total fueron 13 bloques.



- ¿No le costó nada entonces?



- No hago las cosas de acuerdo a costo-beneficio. Yo peleo por la clase media trabajadora argentina que es lo que representamos en el Congreso.



- Hay algunos justicialistas que interpretan que este acercamiento por el tema de Ganancias podría ser un principio para que vuelva al PJ, ¿lo analiza?



- La verdad es que cerrando el año, el único análisis que hicimos fue de números para que los trabajadores paguen menos impuesto el año que viene. Me parece que no hay que mezclar especulación política con la necesidad de que nuestros trabajadores reciban menos presión del Estado.



- En San Juan están por presentar su espacio político, ¿Martín Turcumán está en esa construcción?



- Sé que Martín se fue desilusionado del PRO, igual que muchos. Creo que tiene que ver con esto de los incumplimientos de los compromisos con la gente. Sé también que está construyendo un espacio provincial.

Ojalá que podamos en algún momento confluir y terminar con lo mismo de siempre. San Juan hace 20 años que tiene de un lado del mostrador y del otro a los mismos y que tenemos que construir algo nuevo y, en ese sentido, también va el lanzamiento que hacen todos nuestros amigos legisladores.



- ¿Lo ve a Mauricio Ibarra como candidato?



- La verdad es que hoy es una vergüenza hablar de candidaturas, ya vendrá el tiempo. Hoy lo que hay que hacer es construir una alternativa política. Mauricio es uno de los hombres fundamentales, sé que está poniendo toda la energía para este lanzamiento que hacemos con el Frente Renovador.



- Recién habló de los mismos de siempre, ¿es por Basualdo? ¿Cómo quedó su relación con él?



- No hago cuestiones personales. Tenemos que mostrarle a San Juan que podemos hacer nacer algo nuevo. Y que, en definitiva, será nuestra responsabilidad y después la gente dirá si eso nuevo que lanzamos sirve para representar a los sanjuaninos o no.

- Le pregunto del basualdismo entonces...



- Todos aquellos que sientan que tenemos que construir una alternativa de oposición son bienvenidos. Los dirigentes que asistan al lanzamiento del frente en San Juan, son los que están en mi espacio.

Pero eso no quita que si hay otros que entienden lo que proponemos y adhieren, se sumen a este espacio amplio.



- Cerrando el primer año de gestión de Macri, ¿qué fue lo mejor y lo peor?



- La mejor sin duda fue recuperar el crédito internacional para la Argentina. Y lo peor fue el tarifazo y la pérdida de poder adquisitivo de la clase media.



-¿Y en San Juan? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de la gestión de Uñac?



-Lo mejor fue la valentía con la que enfrentó las crisis de los derrames mineros. Lo peor, está en veremos. Uñac tiene que animarse a ser quien lidere una nueva etapa y no ser el último de los viejos.



- Con figuras jóvenes como Urtubey, Uñac y Casas, ¿le dan ganas de repensar la posibilidad de volver?



-El problema es que conviven con el kirchnerismo y nosotros, mientras el peronismo sea en realidad un colateral del kirchnerismo, seguiremos construyendo una alternativa para la Argentina.











"Pedíamos esfuerzo a la minería"



- ¿Su posición acerca de las retenciones a la minería es de fondo o de coyuntura? ¿Va a insistir en algún momento para que vuelvan las retenciones?



- Me parece que hay que mirar los números integralmente. Nosotros le pedíamos un esfuerzo del 5 por ciento a la minería en un año en que el precio del oro subió el 16 por ciento. No podemos seguir teniendo rica a una empresa como Barrick y con dificultades a los trabajadores sanjuaninos.



- ¿Entonces? ¿El sector minero debe ver en usted un dirigente que va a insistir o no con este tema?



- Creo que los empresarios sanjuaninos tienen que dejar de hacer lobby por los costados y mostrarle los números a lo sociedad. Sin valor agregado, Barrick se lleva mucha más riqueza de la Argentina que un productor de Jáchal o Sarmiento...



- Los números de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros dicen que en San Juan se crearon entre 1.200 y 1.500 puestos de trabajo desde que se eliminaron las retenciones y 12.000 en todo el país. Además, algunos emprendimientos como Casposo y Gualcamayo ampliaron la vida útil de la mina...



- Repito, el precio del oro subió el 16 por ciento. ¿No será que por una coyuntura aumentaron su nivel de producción?



- Hay empresarios que sostienen que el daño ya está hecho, porque se puso en juego la seguridad jurídica y eso genera desconfianza en los inversores, ¿qué opina de esa afirmación?



- No se cambió ninguna regla. En realidad, lo que están buscando son excusas para no generar más trabajo y para no pagarle mejor a los trabajadores.



- ¿Qué le pareció la reacción de los gobernadores?



- Es entendible, cada gobernador defiende su realidad. Nosotros tenemos la obligación de mirar a la clase media trabajadora.