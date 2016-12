La bailarina Barby Silenzi se puso picante en Twitter, tras perder junto al Polaco la final de Bailando 2016.



Tras quedarse con el segundo puesto, Barby Silenzi, dio que hablar por sus movimientos en su red social y retwitteó un picante mensaje de un usuario que decía lo siguiente: "Gracias por tantas noches de alegrías campeones @BarbySilenzi @elpolacoOficial, pese a los #AcomodosYFraudes".



Además, le dio "me gusta" a otros comentarios a favor de la dupla: "@BarbySilenzi campeones fueron ustedes, humildes y con la frente en alto. Se van sin robar", "Son los campeones Polaco y Barby... cómo les robaron la final" y "Barby todos estuvieron con ustedes, pero una vez más ganó el acomodo, el amiguismo no pudo jamás tener más votos que ustedes", fueron algunos de los tweets a los que Silenzi les dio "like".