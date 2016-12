Un gran abrazo. Al principio Emir se mostró tímido, pero con el paso de los segundos hasta abrazó a Papá Noel. El chico siempre mantuvo una enorme sonrisa, y Papá Noel también.

Emir Muñoz tiene 13 años, pero a causa de su retraso mental vive como un niño de 8. Pasa sus días encerrado en la casa que comparte con su mamá, por su timidez, y es ahí que fue visitado por Papá Noel. En medio de sonrisas, el chico pidió que cuide a su papá que murió hace unos años. La visita fue sorpresa y dejó hasta a los demás niños del barrio con la boca abierta y llenos de alegría. Este regalo navideño fue ayer en Rawson.



La mañana de ayer fue distinta a otras. Mientras Emir estaba en su habitación, que es el lugar donde pasa gran parte de sus días, una visita lo sorprendió. A pesar de no haberlo visto nunca en persona, el chico lo reconoció de inmediato. Es que Papá Noel llegó con su clásico traje rojo y su inconfundible barba blanca.



Emir casi no habló y no quiso colocarse los audífonos para escuchar a Papá Noel, sin embargo en todo momento mantuvo la cara de sorpresa y alegría. Al principio, con un poco de vergüenza sólo atinó a darle la mano, es que el chico no acostumbra a recibir visitas, ni a entablar nuevas relaciones. Aunque con el paso de los segundos la vergüenza quedó de lado y hasta se atrevió a abrazar a Papá Noel. Y aunque otros niños se acercaron a saludar al enorme hombre de barba blanca y traje nevado, Emir no dejó de ser el protagonista de ese momento, que según su mamá Verónica será inolvidable para el chico. Los vecinos de Emir también quisieron una foto para recordar la previa de esta Navidad.



La visita duró pocos minutos pero fueron suficientes para que Papá Noel cumpliera el sueño del chico. Además, Santa se fue con un pedido especial. Es que Emir pidió, asintiendo con la cabeza mientras escuchó a su mamá, que cuide a su papá que falleció en un accidente en moto. ‘Hace unos años que su papá murió, pero él siempre lo recuerda. Es como que nunca lo superó. Llora casi siempre por su padre y hay noches que habla al cielo pidiendo que esté bien‘, dijo la madre del chico que es alumno de la Escuela de Educación Especial Sarm.



LA VIDA DE EMIR



Emir tiene 13 años, pero tiene retraso mental. Nació con 5 meses de gestación y sufrió tres paros mientras estuvo internado. Hasta los 4 años creyeron que el nene era sordo, pero para una Navidad descubrieron que oía el ruido de los fuegos artificiales. ‘De un momento para otro comenzó a decir que escuchaba cuando explotaban las bombas y nos sorprendió‘, dijo su madre.



Un año después le detectaron su retraso mental y desde ahí comenzó su peregrinar por trabajadores sociales, psicólogos, médicos y distintas escuelas. Su mamá contó que es tan tímido, porque hubo épocas en las que recibió muchas burlas en el barrio donde viven y hasta en las escuelas. Ahora el chico lleva una vida tranquila. Le gusta ver dibujitos animados y gran parte de su tiempo lo pasa encerrado en su habitación.



