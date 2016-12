Con un entusiasmo importante y con necesidad de relacionarse con la gente, Stefano Lioni llegó a Jáchal con su carrito cargado de sueños y vivencias y con su inseparable compañero de viaje, un fiel y leal perro callejero llamado "Willy", que lo sigue desde Jujuy y desde ahí no se le separó más. Este bohemio italiano de 35 años, tiene el desafío de unir Jujuy con Ushuaia caminando, recorriendo la Ruta Nacional 40, una de las más extensas de Latinoamérica.

"Nací en la Isla de Cerdeña y me gradué en la universidad en Ciencias Naturales. Hasta hace un año trabajaba en una oficina como consultor de empresas, con un buen sueldo y mejor pasar, pero algo no cerraba en mi vida y me sentía asfixiado dentro de cuatro paredes. Entonces junté recursos suficientes y decidí cumplir un sueño”, contó Stefano al llegar al departamento norteño.

En el mismo sentido, el italiano expresó que “cada uno de nosotros tiene una misión en la vida y tiene que descubrirlo.Yo tengo este sueño de unir La Quiaca con Ushuaia y caminar por una ruta ancestral. Realmente necesitaba moverme después de estar cinco años sentado. Quiero caminar, necesito andar lento, ver y sentir cada lugar del camino, disfrutar de los habitantes de este bendito y cálido país”.

Stefano, que recorre en promedio entre 15 y 20 kilómetros por día junto a “Willy”, dijo que “en este desafío encontré mucho más de lo que buscaba” y agregó que “mi objetivo es conocer las zonas rurales argentinas porque es donde la gente, con un corazón hospitalario inmenso, siempre ayuda. En el 80 por ciento de esta curiosa travesía duermo al lado de la ruta, pero cuando llego a ciudades importantes me alojo en hoteles para reponerme”.

La estadía de Stefano en Jáchal será breve pero cálida, porque recibió un gran cariño de la gente, ese que necesita para seguir caminando por la Ruta 40 junto a su fiel compañero, en busca de ese sueño que es llegar a la ciudad fueguina.