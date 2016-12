Simona Jofré se sentó en el cantero de una vereda sin poder disimular su preocupación. Llegó desde 25 de Mayo a la ciudad para la consulta con el diabetólogo y se encontró con dos sorpresas.



El médico le cambió el medicamento por uno nuevo que no pudo comprar. La farmacia no le recibió PAMI y sólo tenía plata para el pasaje de vuelta a su departamento. Ayer se cumplió el segundo día de que las farmacias de todo el país dejaron de recibir esta obra social debido a la deuda millonaria que mantiene con ellas.

Cobertura 187 es la cantidad de farmacias que dejaron de recibir PAMI en San Juan. En total hay 220 en toda la provincia.







Esta medida afecta a unos 70.000 sanjuaninos de los cuales algunos dijeron que si no se normaliza la prestación tendrán hasta que pedir un préstamo en alguna financiera para poder comprar los remedios.



Tras los descuentos de la cuota por la moratoria de la jubilación y de la Tarjera Argenta, a Rosa Muñoz le quedan 3.000 pesos para cobrar. Dijo que no le alcanzarán para comprar ni la mitad de los medicamentos que toma a diario y que, normalmente, el PAMI cubre su costo total o parcialmente.



’Si tengo que pagar por todos los remedios no me va a quedar ni para comer. Tendré que sacar un crédito para poderlos comprar. Es una vergüenza lo que está pasando porque nosotros seguimos pagando la obra social’, dijo la mujer.

Deuda local 250 es la cantidad de millones de pesos que PAMI le debe a farmacias locales. La deuda a nivel país es de 2.000 millones.







En San Juan hay unas 220 farmacias, de las cuales el 85% decidió dejar de recibir PAMI según dijo el presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, Mauricio Barceló.

Hilda Amarfil sabe que hay farmacias que siguen recibiendo PAMI, pero eso no le es de gran ayuda.



Tiene 85 años, vive sola, y apenas puede caminar apoyada en un caminador. ‘No puedo salir a recorrer las farmacias a ver cuál recibe la obra social. Recién vine a comprar un remedio que se me terminó y el farmacéutico, por lástima, me hizo el descuento.



Si tengo que pagar los 10 remedios que tomo voy a tener que sentarme en la puerta de la farmacia a pedir limosna para poder comprarlos‘, dijo.

Hilda Amarfil - Jubilada de 85 años

Hilda Garramuño - Jubilada de 67 años

’Ni juntando la pensión mía y la que me quedó mi marido me alcanza para pagar los 8 remedios que tomo. Si se me terminan y esto no se arregla tendré que pedir plata para comprarlos’, dijo.

Simona Jofré - Jubilada de 68 años



’Yo me pregunto si el PAMI nos va a devolver la plata que gastemos para comprar los remedios. Debería ser así porque a todos los afiliados nos siguen descontando por la obra social’, dijo.