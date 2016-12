La previa de las fiestas de fin de año se viven con mucha intensidad. Es que si bien la llegada de Papá Noel y de un nuevo año alegra a muchos, hay otros que sufren el hecho de decidir dónde pasar la Nochebuena o con qué familiares compartir las cenas. Según una encuesta realizada por DIARIO DE CUYO el 44% de las personas dijeron que les genera conflicto decidir dónde pasar la Navidad, mientras que el resto dijo que tiene distintas estrategias para evitar esas disputas.



Buscar una casa neutral, ir a lo de amigos para no pelear con la familia u optar por no salir a ningún lado son algunas de las opciones que la gente tiene para no entrar en conflicto con su pareja y hasta con los padres o suegros. Y aunque a muchos esta situación no les genera conflicto, que según la encuesta realizada por este medio es la mayoría, hay otros que sufren el mismo problema año tras año.



De la encuesta realizada por DIARIO DE CUYO en la web del medio, participaron 2.482 personas. Ellas respondieron a la siguiente pregunta: ¿Genera conflictos familiares decidir dónde pasar la Navidad? El 44%, es decir 1.102 personas, contestaron que sí, mientras que el resto, el 56% (1.380) respondieron que no. Sumado a eso una encuesta callejera dio resultados similares.



Según el psicólogo Gabriel Martínez, las peleas son habituales porque a esta altura del año cualquier problema insignificante se vive como si se tratara de uno enorme. "Generalmente hay peleas y reconciliaciones. En esta época es lógica la síntesis y el balance anual de cada uno y la gente está más sensible. Muchos quieren compartir con las personas con las que no compartieron mucho durante el año", dijo y agregó que las peleas se dan mucho en familias que perdieron a alguien o en las que hay nuevos integrantes, como un bebé. Es que todos quieren estar con esa gente nueva o con la que más lo necesita. Para estos casos se recomienda la negociación para que todos estén contentos.



Según la encuesta callejera la mayoría de las personas admitió que si bien muchas veces no les gusta a dónde van a cenar, porque preferían ir a otro lado, al final terminan disfrutando de la fiesta, la cena y la compañía. Sobre todo los que tienen niños que se olvidan del disgusto, ya que se terminan alegrando con los chicos por la llegada de Papá Noel.