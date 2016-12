Tu smartphone, ya sea Android o iOS, puede albergar estupendas aplicaciones para vivir la Navidad de forma más cómoda, original o divertida. Para ello, puedes descargarte esta decena de apps navideñas que te proponemos a continuación.



1. ElfYourself: Una de las más queridas y descargadas por los usuarios, con versión tanto para iOS como para Android, ha cumplido una década en la web y ahora puedes disfrutarla desde el smarphone. ElfYourself te permite que tú y tus amigos os convirtáis en una entrañable banda de elfos bailando de forma frenética al ritmo de una canción navideña. Podrás enviar el resultado a todo el mundo como felicitación.



2. Villancicos de Navidad: Una aplicación gratuita muy útil si te encantan los clásicos villancicos. Puedes descargarla en tu Android o en tu dispositivo de Apple, reproducir las canciones, acceder a las letras, verlos en formato vídeo, establecerlos como alarmas o tonos de llamada y compartirlos con todos tus seres queridos.



3. JibJab: Si adoras mandar y recibir postales navideñas y quieres hacerlo en un formato digital y original, JibJab será tu aplicación preferida. Puedes acceder gratis a un número limitado de tarjetas electrónicas y vídeos, añadiendo los rostros de tus amigos y familiares mediante simpáticas animaciones. También cuenta con suscripción premium.



4. Christmas Decoration: Una app de Navidad ideal para los más manitas de la casa, ya que te permite crear tu propia decoración navideña Do It Yourself, indicándote los materiales que necesitas usar, aportándote fotos y pasos a seguir. Por ejemplo, un apartado está destinado en exclusiva a los árboles de Navidad. Está únicamente disponible para iOS.



5. Felicitame: Para los adeptos del humor, esta aplicación con versión web y también para dispositivos Android te permite crear tus propios memes navideños. Su uso es muy sencillo, ya que solamente tienes que seleccionar la foto, escribir el texto y editarlo a tu gusto, pudiendo incluir a personajes famosos del cine o de la música.



6. The Christmas Gift List: La tecnología también puede echarte un cable con los regalitos navideños, por lo que Christmas Gift List -solo para iOS- es perfecta para los que no se aclaran con los obsequios navideños. Podrás crear listas, clasificaciones por grupos y añadir a tus contactos para asignarles regalo y presupuesto, añadiendo fotografías asociadas a los mismos.



7. iCampanadas: Si hay algún problema con la tele o te encuentras celebrando el Fin de Año en algún lugar remoto, debes poder escuchar las campanadas para comer las uvas al compás y pedir tus deseos para 2017. Esta app para tu iPhone o tu iPad te permite asignar una foto a cada campanada y programar una canción para cuando terminen de sonar.



8. Ultimate Amigo Invisible: Una alternativa de peso para preparar el amigo invisible de estas Navidades sin recurrir a los típicos papelitos -con la posibilidad del error de que te toque regalarte a ti mismo-, esta app te permite crear grupos y realizar los sorteos, enviando los resultados a tus participantes por email, SMS, WhatsApp, Line, Telegram, o Facebook, entre otras. Solo es necesario que el creador se descargue la aplicación.



9. Lastpresent: Con todos los gastos que implica esta época, es ideal contar con una aplicación diseñada para la gestión de la lista de regalos y de las compras. Con ella, puedes gestionar las ideas de regalos, pudiendo añadir su nombre, su destinatario, su precio y su categoría, además de incluir una imagen.



10. Santa App: La mejor aplicación navideña para avivar la ilusión de los niños. Santa App, disponible para iOS y Android es capaz de simular que Sus Majestades de Oriente se meten en tu casa para entregar los regalos. Solamente debes grabar el nombre del niño para personalizar la experiencia, poner el smartphone estratégicamente detrás de la puerta y esperar a que escuche las voces de Melchor, Gaspar y Baltasar. En este artículo te hablamos de la app en profundidad.