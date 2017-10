7 señales de que la relación no tiene futuro

2 LAS DISCUSIONES SON UNA COSTUMBRE DIARIA

No hay pareja en el mundo que no tenga problemas, es parte de la dinámica normal de una relación las discusiones, pero cuando son excesivamente frecuentes no está bien, es un indicador de que algo pasa porque eso ya no es normal.

Lo ideal es que aprendan a debatir más que a discutir, que se escuchen el uno al otro, que permitan expresarse, compartan los sentimientos que tiene cada quien y se comprendan mutuamente, que tengan un diálogo para construir acuerdos.