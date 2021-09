Entre crisis, protestas y trueques, qué sucedía en San Juan cuando cayeron las Torres Gemelas

2 Reuniones, represión y tensión

El Ministro de Economía, Ricardo Ortiz, dialogaba con los gremios en medio de un clima de tensión por la crisis económica que se vivía en San Juan. En un año marcado a fuego en la historia argentina, se esperaba el regreso de funcionarios que habían viajado a Capital Federal, rogando que el resultado de las negociaciones fuera positivo.

Dos semanas antes las protestas habían sido reprimidas con violencia, generando gran malestar en los trabajadores. Los representantes de ATE, UPCN, SOEME, UDA, UDAP, ATSA, Sitar y Sitravip se fueron como llegaron. Con las manos vacías y casi sin esperanzas de una pronta solución al pago de sueldos atrasados. La situación era desesperante.

Por entonces, la provincia no recibía fondos de Nación y la recaudación no alcanzaba para nada, por lo que no podía cumplir sus obligaciones con estatales, municipios y proveedores, entre otros.