Los famosos que murieron en 2019

21 Doris Day

(3 de abril de 1922 - 13 de mayo de 2019)

La actriz y cantante originaria de Cincinnati murió a los 97 años por complicaciones asociadas a una neumonía. A lo largo de su vida protagonizó alrededor de 50 películas, entre las que se encuentran los clásicos The Man Who Knew Too Much y Pillow Talk. Desde su retiro a mediados de los 70, Day se dedicó al activismo en pro de los animales.