Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, fue uno de los primeros en analizar la jugada que sacudió el tablero político durante la mañana del sábado. La fórmula anunciada por Cristina Kirchner, con ella de vice y Alberto Fernández como candidato a presidente, fue calificada en forma negativa por Duhalde: "Pierden 6 o 7 puntos, la masa kirchnerista quiere a Cristina".

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires brindó una serie de entrevistas durante la mañana, en donde se refirió exclusivamente al anuncio y analizó el devenir de una maniobra que, a su parecer, "no tiene una explicación razonable".

"Cristina Kirchner nunca ha tomado decisiones buenas en relación a una estrategia electoral, por eso el Justicialismo ha perdido las últimas tres elecciones. Si bien en el kirchnerismo no hay figuras excluyentes, hay gobernadores, hay gente que tiene una tarea mucho más reconocida que Alberto Fernández", sostuvo Duhalde.

Y agregó: "Esto le suma votos a Roberto Lavagna. En los sectores más humildes esto es desconcierto puro y me imagino que muchos dirigentes kirchneristas van a salir enojados. Es similar, en magnitud, a la quema del cajón de Herminio Iglesias como decisión política errónea".

El hecho con el que Duhalde comparó esta decisión aconteció el 28 de octubre de 1983, durante el cierre de campaña del Partido Justicialista, frente a una multitud frente al Obelisco. En una transmisión que llegó a miles de hogares, Iglesias prendió fuego un ataúd con las siglas de la Unión Cívica Radical y una corona mortuoria.

Por este acto, se lo señaló como el responsable de la derrota peronista en las elecciones presidenciales de aquel año. Raúl Alfonsín, con el 51.75%, culminó consagrándose como presidente de la Nación.

"Cristina Kirchner es muy posible que esté con problemas familiares muy serios. Debe estar sufriendo mucho por los juicios y la hija enferma. Sin embargo la jugada política de Cristina es mala, no se la puede analizar otra manera", completó en diálogo con La Máquina (radio Delta 90.3).

Más tarde, Duhalde amplió su postura en diálogo con el programa Toma y Daca(AM 750). Allí, además de ratificar sus declaraciones previas, agregó: "La gente que la vota no la quiere de vicepresidente, es un error grave, el tiempo lo dirá. Pero yo no creo que Alberto tenga la capacidad de tomar decisiones".

“Hace un tiempo, la última vez que vi a Cristina Kirchner, me llamó Alberto para confirmarme que ella efectivamente quería verme. Con él tengo una relación de hace muchos años, me parece una buena persona, pero no hablamos de buenas personas, sino de estrategias electorales“, recalcó.

“Es denigrante para un presidente que lo tengan como un títere. Lo de Cristina Kirchner no tiene fuerza propia. Esto no le garantiza los votos del núcleo duro del kirchnerismo porque ese núcleo la quiere a Cristina. No es lo mismo que esté de vicepresidenta. Esto, de algún modo, anima a Macri a quedarse como está”, completó.