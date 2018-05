"¡Siganme!, ¡siganme!", reza la pieza de una carrocería modificada para albergar personas en su techo. Recuerda la frase del ex presidente Carlos Menem. Permanece indeleble en el recuerdo de un Mercedes-Benz Colcam único (carrocería Cametal CX40), un mítico colectivo electoral que adquirió el pseudónimo "Menemóvil" por hospedar los equipos de campaña presidenciales en la era menemista.

La unidad está a la venta: lo confirmó Eduardo Duhalde, ex presidente y compañero de fórmula del político riojano. "Está lindo, nuevito, casi no fue usado", informó en una entrevista radial que usufructuó a modo de aviso clasificado para ofrecer una auténtica reliquia del partido justicialista. Advirtió que la carrocería ya no está ploteada con mensajes proselitistas y que por la unidad piden 40 mil dólares.

El también ex gobernador bonaerense explicó que utilizará ese dinero para solventar una nueva campaña. Dijo que el peronismo actual "está muy desparramado, es un hormiguero pateado y el epicentro del problema es la provincia de Buenos Aires. En otras provincias está más organizado; la provincia de Buenos Aires está totalmente desorganizada, razón por la cual voy a empezar la semana que viene a recorrerla".

Características del Menemóvil

El colectivo del justicialismo está a nombre de Duhalde y fue patentada en mayo de 1988. No es un vehículo convencional: fue diseñado específicamente para acciones de campañas proselitistas. Tiene un lugar para custodia e invitados: baño, cocina, el acceso a una suerte de balcón encima de la cabina del conductor con capacidad para albergar a diez personas y una tarima especial para la personalidad destacada. Tiene una suite presidencial con todas las comodidades: sala de reuniones para seis personas, baño privado con ducha, un bar, una televisión. Para la campaña de 1995, se mejoró el sistema de sonido para que el presidente pudiera brindar discursos desde dentro del colectivo.