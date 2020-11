Allanan un geriátrico ilegal de Berazategui, a partir de una investigación por malos tratos a los residentes. La causa se originó por las acusaciones de una exempleada, que sostuvo en redes sociales que 17 mujeres que están alojadas en ese lugar sufren maltratos como hacinamiento, insalubridad, falta de comida y que las maniatan. A las mujeres las trasladarán al hospital Evita de Berazategui.

Las imágenes que una extrabajadora publicó en redes sociales son estremecedoras, ya que muestran a mujeres en situación de hacinamiento y atadas. Se ve además la suciedad que hay en el lugar. Una empleada del centro reconoció que no está habilitado para funcionar como geriátrico.

A partir de las acusaciones públicas que hizo la exempleada intervino el municipio de Berazategui, que actúa como auxiliar, y también el ministerio de Salud bonaerense. Las dos dependencias enviaron personal para analizar las condiciones del centro pero les impidieron la entrada.

Tomó intervención la Justicia con el fiscal Christian Granados, que dispuso el allanamiento para poder entrar al lugar. A las mujeres que están en el establecimiento las trasladarán al hospital Evita de Berazategui.

La exempleada manifestó: “Hasta hace dos semanas trabajé ahí y me fui cuando al cambiarme de turno vi el estado de las abuelas y el maltrato, saqué fotos y me fui”. Sostuvo que a las mujeres “las matan de hambre, les gritan y las atan”. Cuestionó además que “ponen luces de emergencia para no gastar electricidad”.

Aseguró que “autoridades del Municipio se acercaron hasta el lugar y ante la negativa de ingreso, los inspectores se fueron del lugar”. Señaló que busca que las mujeres que están allí alojadas “puedan vivir dignamente hasta su fin de vida”, consigna La noticia 1.

El caso del geriátrico de Lanús en el que ocultaron casos de coronavirus

En septiembre trasladaron a 14 adultos mayores de un geriátrico de Lanús a otro establecimiento por irregularidades, por ocultar casos de coronavirus y por denuncias de malos tratos a los residentes.

La subsecretaria de Salud de Lanús Rocío Pereyra señaló que los residentes “tuvieron coronavirus y no se les avisó a los familiares”, lo que calificó como “una actitud negligente”. Los dueños también tuvieron la enfermedad y se aislaron en ese mismo lugar.

Los familiares de las personas que estaban alojadas en el centro ubicado en Basavilbaso al 2000 en Lanús advirtieron que los residentes eran sobremedicados y no se los higienizaba correctamente.

A partir de los reclamos de los parientes de los adultos mayores los trasladaron de manera preventiva a otros establecimientos para protegerlos. Los familiares aseguraron que a los residentes “los maltrataban y no los alimentaban adecuadamente”.