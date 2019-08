Tras la contundente victoria en las PASO, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con Cristina Kirchner y Axel Kicillof, entre otros candidatos, para analizar los pasos a seguir. Y fue irónico al referirse a la falta de comunicación por parte de Mauricio Macri.

"No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", sostuvo Fernández al salir del Instituto Patria. Y agregó: "El Gobierno nunca convocó a nadie, no sé por qué nos va a convocar ahora. El único que llamó fue Frigerio y hablamos de la elección en general".

Sobre la disparada del dólar en las primeras horas del lunes, el candidato kirchnerista afirmó: "Es lamentablemente lo que pasa cuando un Gobierno no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se le aparece".

Rodeado de periodistas, Alberto Fernández habló de la reunión con la ex Presidenta: "Nos juntamos hablar, no nos habíamos visto ayer. Repasamos todo con Axel y Cristina. También está Matías Lammens arriba".

"Estamos muy contentos, disfrutando de la decisión de la gente y entusiasmados con que empiece otro tiempo", concluyó.

La intención de la conversación en el Instituto Patria fue, además de evaluar el resultado electoral, analizar cómo moverse para no ser responsabilizados de las alteraciones económicas. "Es el Gobierno de Mauricio Macri el que debe resolver los problemas que él mismo causó", le había dicho a Clarín un integrante del entorno de Alberto F.

En el esquema albertista, esperaban que el economista Guillermo Nielsen llevara tranquilidad a los principales actores del sistema financiero, sin dejar de plantear que el resultado electoral (de derrota contundente del oficialismo), es una prueba más clara del "fracaso de Macri" y su modelo de gobierno.