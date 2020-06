Ante "múltiples hechos de fraude" con la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que se habilitaron canales de denuncia.



El organismo informó que las denunciar por posibles estafas pueden realizarse por escrito (Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, de 8 a 16), por teléfono (al número 130, de 7 a 20) o por correo electrónico (denuncias@anses.gob.ar).



ANSES: ¿Cómo prevenir fraudes?



Con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, el organismo recordó que:



-Todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios.



-No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio.



-ANSES no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso.



-No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos.



-El beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de MI ANSES sea correcta.



-Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.

