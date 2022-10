Aquellos que quieran recibir el nuevo IFE 5, que entregará el Gobierno a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), cuya inscripción comenzará el próximo lunes 24 de octubre, deberán tener en cuenta una serie de condiciones. Se estima que el beneficio alcanzará a más de 2 millones de personas.

El organismo previsional entregará un total de $45.000 en dos cuotas de $22.500, a entregar en noviembre y diciembre. El mismo está destinado a los sectores más vulnerables del país, específicamente a quienes no pueden acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Según informaron, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos para acceder al bono.

Requisitos para acceder al Bono ANSES

- Trabajar informalmente.

- No ser parte del Potenciar Trabajo.

- No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

- No cobrar Tarjeta Alimentar.

- No cobrar la prestación por Desempleo.

Sergio Massa, por su parte, aseguró que señaló que el IFE 5 podrán cobrarlo aquellas personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

Cómo inscribirse en Mi ANSES para acceder al Refuerzo de $45.000

- Tendrás que actualizar tus datos personales desde el sitio web del organismo. Para ello, deberás ingresar con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

- Actualizá datos de tu grupo familiar.

- Corroborá que el CBU de cuenta bancaria para cobrar beneficios sea correcto, y si es necesario, modificalo.

Otra manera de hacerlo es llamando a la línea de contacto del organismo previsional 130, de 8 a 20.