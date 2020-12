El proyecto de ley que prevé la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue pasado ayer a la firma tras finalizar el último plenario de comisiones del Senado, en el que los senadores escucharon durante tres días a medio centenar de expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, que conduce el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, agradeció "el debate serio, responsable y respetuoso" que se dio en el Senado pese "a las diferencias" y anunció que el tema sería llevado al recinto el 29 de diciembre. Finalizada la audiencia de ayer, el texto fue enviado a los senadores de las tres comisiones para que rubriquen el texto en forma digital. Las primeras en firmar serán las 28 integrantes de la Banca de la Mujer, en segundo lugar, los 17 miembros de Justicia y en último lugar los 15 integrantes de Salud, de acuerdo a lo dispuesto por Durango.

Fuentes legislativas señalaron a Télam que la firma del dictamen podría demorarse hasta el final de la tarde o incluso hasta la noche de ayer, debido a que el formato virtual del plenario alarga los tiempos y son al menos 62 senadores los que deben verlo.

La propuesta de legalización del aborto había sido rechazada en el Senado en 2018 cuando no llegó ni siquiera a tener las adhesiones necesarias para la emisión del dictamen de mayoría, por lo que el paso dado ayer en comisiones en favor del pase a la firma fue considerado un dato positivo por los senadores del sector "verde" que buscan respaldar la sanción dada por la Cámara de Diputados.

Senadores del sector "celeste" que se oponen a la iniciativa lamentaron, en cambio, el tratamiento de la iniciativa por considerar que "había temas más importantes para debatir como la pobreza y la pandemia de coronavirus" y por entender que la propuesta "promueve" la realización de abortos en desmedro de la educación sexual para la prevención de los embarazos no deseados.

El presidente de la comisión de Justicia, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, declaró que "no se trata de tener consenso en todo y de que no haya diferencias" ya que "la democracia significa que se resuelvan esas diferencias a través del voto". Su par de Salud, el radical Mario Fiad, opinó que "más allá del tratamiento en sí queda claro que no se agotó el debate" sobre el tema "en ningún rincón del país" porque se trata "del derecho humano primario y fundamental" y consideró que se empezó "por el final" porque antes que el aborto debía discutirse cómo terminar con la pobreza.

Como en las audiencias anteriores, ayer hubo tensión entre senadores del oficialismo que por primera vez aparecen enfrentados en el tratamiento de una iniciativa del Ejecutivo. El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, volvió a reprocharle a su compañera de bancada, Durango, cierta "imparcialidad" a la hora de dar espacio para las exposiciones de quienes abogan por aprobar la norma. En la previa del dictamen, y cuando aún hay senadores que no hicieron público su voto de cara a la sesión del 29, el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino -que figuraba entre quienes podían revertir su posición respecto a 2018- ratificó que votará en contra.

Ginés va a Senadores



Un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores recibirá hoy al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en una audiencia para estudiar el proyecto de ley que pone en marcha el Plan de los Mil Días sobre Atención y Cuidado de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La iniciativa comenzará a ser debatida desde las 11 en un encuentro del que participarán los integrantes de Salud y de Presupuesto y Hacienda.

Según se informó oficialmente, el ministro González García asistirá por Zoom para defender la medida que ya fue sancionada en Diputados. Además, también irá el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner.