El caso de la nena violada en Tucumán a quien le realizaron una cesárea en lugar de un aborto causó indignación en la sociedad. Las redes sociales se invadieron de mensajes en contra de lo que sucedió el martes a la madrugada dado que la niña de 11 años había pedido la interrupción del embarazo.

Desde el colectivo Actrices Argentinas, donde luchan por la legalización y despenalización del aborto en la Argentina, junto a distintas personalidades públicas como periodistas y escritoras, se sumaron al hashtag #NiñasNoMadres publicando fotos suyas a los 11 años para demostrar cómo es una chica a esa edad, lo que implicaría estar embarazada y, sobre todo, solidarizarse con la nena que fue abusada sexualmente.

Dolorez Fonzi, Griselda Siciliani, Nancy Dupláa, Julieta Ortega, Jazmín Stuart, Romina Gaetani, Julieta Zylberberg, Emilia Attias, Florencia Etcheves, Claudia Piñeiro y demás, subieron a sus cuentas de Instagram imágenes de ellas bajo el título "yo a los 11". Algunas, sumaron un fuerte mensaje contra el gobierno tucumano que no le garantizó seguridad a la niña, ni tampoco cumplió con lo que dice la ley.

"Ella es una niña. Tiene 11 años. Podría ser tu hija, tu sobrina, tu hermana. Si la niña quisiera ¿podría adoptar une niñe?; Si quisiera votar para elegir sus representantes, ¿podría?; Si quisiera decidir sobre los gastos que hacen les adultes del grupo familiar ¿podría? Claro que no, porque es una niña. Pero al gobierno de Tucumán, nada de eso le importó. Los Anti Derechos no ven edades, no ven historias, no nos ven: SOLO VEN ENVASES", escribió Gaetani.

Además, responsabilizaron al Estado por no atender correctamente a la niña cuando se acercó por primera vez al centro médico y pidió "que le saquen esto que le puso adentro el viejo". "Ninguno escuchó a la niña. Ninguno respetó sus derechos. No perdonamos. Y la historia tampoco perdona, porque se va a caer", expresaron.

"Esta era yo a los 11 años. No había menstruado ni menstruaría por varios años más. No había dado un beso. No había tenido novio. Iba al colegio y jugaba con mis amigos", comentó la reconocida escritora Piñeiro.

La nena quedó embarazada como consecuencia de una violación cometida por la pareja de su abuela. El caso salió a la luz hace un mes, después de que organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer denunciaran que la víctima sufría presiones para continuar con el embarazo y que estaban dilatando el proceso para que cada vez sea más complicado practicarle un aborto.